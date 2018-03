Halo-turvakaari vähentää kypärien kehitystä

Heikki Kulta

Kaikki talvitesteissä rataa kiertävät kuljettajat joutuivat ennen ajoluvan varmistumista todistamaan pääsevänsä ulos halo-turvakehikon peittämästä ohjaamosta seitsemässä sekunnissa.

Kiinteä halokehys tekee F1-autoon kapuamisen ja sieltä nousemisen hankalammaksi. Näin kattojärjestö FIA antoi kaksi sekuntia lisää aikaa haasteen selvittämiseen.

Kuljettajille uusi haaste ei aiheuttanut pulmia. Vakavan käsivamman jälkeen radoille palannut Williamsin testikuski Robert Kubicakin selviytyi ulos autosta heti ensimmäisellä yrityksellä alle seitsemässä sekunnissa.

Maailmanmestari Lewis Hamilton oli yksi äänekkäimmin haloa vastustaneista. Ensimmäisen testiviikon jälkeen Mercedeksen brittitähti suhtautui kuitenkin asiaan maltillisesti. Jälleen kerran on nähtävillä, että kaikkiin uudistuksiin huippukuljettajat tottuvat hyvin vikkelään.

– Huomaahan sen, että halo ehdottomasti vie hieman näkyvyyttä. Jos se ennen oli täydet sata prosenttia, nyt siitä on muutama prosentti pois. Mutta siihen kyllä tottuu. Ei se vaikuta mutkissa, mutta jos toinen auto on edellä suoralla, jossain kohtaa hieman näkyvyyttä voi mennä. Toinen luonto siitä kyllä tulee ajan myötä. Niinhän siinä on aina ennenkin käynyt, Hamilton selvitti.

Hamiltonin tallikaveri Valtteri Bottas sanoi tottuneensa ajamaan halon kanssa jo simulaattorissa.

– Ei ole ollut sen kanssa ongelmia edes lähtövalojen kanssa. Kyllä ne näkee ainakin toisella silmällä. Kun istuu autossa, huomaa sen keskipylvään, mutta sieltä heti eteen ja alas näkee. Se on vain pieni juttu siinä keskellä, mutta siihen tottuu äkkiä. Ei se häiritse.

Mainos

Kimi Räikkönen ehti ajaa vasta 80 kierrosta uudella Ferrarilla. Haloa suomalaiskonkari ei kavahtanut.

– Eihän se tunnu yhtään erilaiselta. Tämä oli sellaista normaalia ajamista. En havainnut siinä haittoja viime vuonna, enkä erityisesti nyt, kun se suunniteltukin tähän autoon. Viime vuonnahan se oli ylimääräinen osa, kun sitä ei piirretty alun perin autoon. Siksi se ei koskaan sopinut autoon kuten nyt, Räikkönen summaili.

Kun halo on tuotu autoon suojaamaan kuljettajan päätä, se vaikuttaa luonnollisesti tähän asti turvallisuudesta päävastuun kantaneen kypäräteollisuuden kehitykseen.

– Kypärän merkitys vähenee halon vuoksi, huokaisi Arai-tehtaan F1-vastaava Peter Bürger Turun Sanomille ensimmäisellä testiviikolla.

Supersuosioon halo ei kyllä noussut kenenkään mielessä.

Mercedeksen kilpajohtaja Toto Wolff letkautti, että esteettisesti halo ei toimi, ja jos hän saisi moottorisahan, hän leikkaisi sen irti autosta. Wolff virnisti, että sen lauseen Niki Laudakin olisi mieluusti ominut.

Vakavasti puhuen Wolff totesi, että kuljettajia on tietysti suojeltava vammoilta.

– Kylmät väreet kulkevat lävitseni, kun muistan Henry Surteesin kohtalon. Meillä on velvollisuus suojella kuskeja oikealla tavalla ja samalla on ajateltava F1:n suosiota fanien keskuudessa. Olisi kehiteltävä vaihtoehtoja, jotka saisivat auton näyttämään tätä paremmalta.

– Nämä autot ovat yhä ultranopeita ja vaarallisia ajettavia. Siksi me rakastamme moottoriurheilua. Mutta samalla tiedämme velvollisuutemme turvallisuuden parantamisessa.

Vaihtoehtona nykyiselle kiinteälle halo-kaarelle olisi irroitettava kupu, mikä helpottaisi kuljettajan pääsyä ulos autosta onnettomuustilanteissa.