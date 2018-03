MM-kausi ei jakaannu kolmeen osaan

Formula 1 -urheilun MM-sarjan uusi omistaja on törmännyt todellisuuteen, joka jarruttaa mullistuksia autourheilun kuninkuusluokassa.

Liberty Media on lykännyt tai jopa perunut sarjan kalenteriin kaavaillut rajut muutokset.

Sarjan kaupallinen johtaja Sean Bratches olisi halunnut jakaa kilpailukauden kolmeen osaan. Kausi olisi alkanut Euroopassa, jatkunut Amerikassa ja päättynyt Aasiaan. Muutosta ajettiin jo ensi kaudeksi.

– Olen realisti. Meillä on voimassa olevat sopimukset ja meidän on hyväksyttävä sään vaikutukset. Muutosta on lykättävä, jos se ylipäätään on mahdollinen, Bratches tunnusti maanantaina tosiasiat Autosportille.

Muutoksella haluttiin vähentää kuljetuskustannuksia ja helpottaa sarjan seuraamista, kun sarja ei pomppisi mantereelta ja aikavyöhykkeeltä toiselle.