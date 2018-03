Heikki Kullan F1-kolumni: Ruuhkaa MM-kalenteriin

Kolumni 2.3.

F1-urheilussa mennään aina limitillä. Uusi kaupallinen johtokin kokeilee omia äärirajojaan lähtiessään kasvattamaan kilpakalenteria entisestään.

Tänä vuonna ajetaan 21 osakilpailua. Kun näistä Saksa pitää 2019 välivuotta, mukaan tulee varmuudella ainakin uusi Grand Prix Miamin uudella katuradalla Floridassa. Myös Vietnam on vahvoilla saamaan oman katukisansa pääkaupunki Hanoihin jo ensi vuodeksi.

Näiden lisäksi jonotuslistalla isännyydestä neuvottelevat vakavissaan myös Argentiina ja Tanska. Buenos Aires hinkuisi kisaa jo ensi vuodelle, mutta juutit kaavailevat katukisaa Kööpenhaminaan vasta vuodeksi 2020.

Nykykisoista Hockenheim palaa taas kalenteriin 2020. Silverstonella on sopimus enää ensi vuodeksi, ja Azerbaizhanilla on mahdollisuus katkaista oma sopimuksensa tämän vuoden jälkeen.

Niin tai näin. Kisamäärä on kasvussa ja visioksi heitetty 25 osakilpailun MM-sarja häämöttää, mikäli tallit eivät käy vastarintaan – kuten uumoillaan.

Rajansa kaikella ja liika on liikaa. Jo nykyinen 21 kisaviikonlopun kausi on äärimmäisen rankka. Jos sitä kasvatetaan, kauden pituutta on sitten lisättävä kummastakin päästä ja kaikkien akut lataava talvitauko lyhenisi näin entisestään.

Heikki Kulta