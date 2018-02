Kylmä keli satutti Räikkösen uuden Ferrarin tulikastetta

Heikki Kulta

Parina viime talvena Kimi Räikkönen on tullut uuden Ferrarin talvitesteihin kipeänä. Nyt mies on mainiossa kunnossa, mutta tällä kertaa keli teki kipeää uunituoreen SF71H -uutuuden ensimmäisenä varsinaisena ajopäivänä.

Elohopea ei noussut korkeimmillaan kymmentä astetta korkeammalle ja iltapäivällä vihmoi vielä vettäkin, mikä teki ajamisen uudella asvaltilla lähes turhaksi.

– Sunnuntaina olisi ollut ihan hyvä keli. Nyt sää oli kaukana ihanteellisesta. Oli niin kylmää, ettei renkaita saanut oikein millään toimimaan, Räikkönen kuittasi avauspäivän tunnelmansa.

Tuloslistalle Räikkönen kirjasi päivän kolmanneksi nopeimman ajan Red Bullin Daniel Ricciardon ja Mercedeksen Valtteri Bottaksen takana.

– Kierrosaikoja ei edes yritetty. Aikojen suhteen tarvittaisiin erilaista keliä. Ei näitä renkaita ole tarkoitettu näin kylmään säähän. Nyt tehtiin ihan vaan perushommia uuden auton kanssa.

– Keskityimme vain kokeilemaan eri juttuja ja pyrimme ymmärtämään koko pakettia paremmin. Onneksi saatiin kerätyksi kohtuullinen määrä kierroksia, mutta kun keli on tällainen ja renkaat eivät toimi, se on kaukana normaalista ajamisesta, Räikkönen totesi.

Räikkösen paras viesti Ferrari-väelle oli, ettei autossa ainakaan mitään vikaa ollut.

– Tarvitaan vaan lisää päiviä ja toivottavasti saamme paljon lisää ajamista. Riippuu ihan seuraavien päivien kelistä, mitä saamme aikaan. Jos lunta sataa, silloin kyllä ajohommat jäävät kyllä todella vähiin.

Räikkösen rinnalla ahersi edelleen viime vuoden kilpainsinööri Dave Greenwood, joka on kiinnitetty Manor-tallin kestävyyskisojen MM-sarjaan rakennettuun WEC-projektiin. TS:n tietojen mukaan datainsinööri Carlo Santi aloittaa Räikkösen kilpainsinöörinä yksinään näillä näkymin vasta vasta huhtikuussa.

Ferrari käytti toisen sallitun kuvauspäivänsä sunnuntaina, jolloin sekä Räikkönen että Sebastian Vettel ajoivat uutta autoa näytösrenkailla yhteensä sata kilometriä. Silloin aurinko paistoi espanjalaisesti, ja Räikkönen saattoi vain kaiholla haikailla samanlaista säätä omille testipäivilleen keskiviikoksi tai sitten ensi viikon keskiviikolle ja perjantaille.

Pystyikö tiimi näkemään, onko uusi Ferrari se kaivattu edistysaskel Mercedeksen haastamiseksi MM-taistossa?

– Tämä on uusi auto, ja aina toivoo, että se olisi parempi kuin edellinen. Vielä on kovin aikaista sanoa mitään, ja tämän kelin myötä sitä on vieläkin hankalampaa arvioida. Olen joka tapauksessa luottavainen, että tämä on hyvä auto, Räikkönen ruoti.

Kierrosajoista Räikkönen ei testeissä ole koskaan piitannut. Viime vuonnakin hän kiiti kärkiajan kolmena päivänä, mutta tunnusti myöhemmin löytäneensä hakemansa tuntuman autosta vasta kauden neljännessä kisassa Venäjällä.

– Aina vedetään normaalisti, mutta ei sillä nyt ollut mitään tekemistä kierrosaikojen kanssa. Uuden kanssa yritetään vain ymmärtää sitä enemmän ja enemmän, mitä enemmän kierroksia tulee. Vaikeaa se oli nyt kaikilla, kun lämpö jäi jonnekin kahdeksaan asteeseen.

Ferrarin uuteen halo-turvakehikkoon Räikkönen näyttää tottuneen saman tien.

– Eihän se tee mitään eroa. Ihan normaalia ajamista tämä on edelleen. Ei minulla ollut vaikeuksia sen kanssa viime vuonna, eikä erityisesti nyt, kun se on rakennettu nimenomaan tähän autoon, suomalaisveteraani vakuutti.

Vettelille on tiistaina luvassa kostean kolea testipäivä, jolloin ilmeisesti voidaan keskittyä sitten sadekelin renkaiden kokeiluun.