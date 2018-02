F1-varikolla enää kolme suomalaisvalmentajaa

Heikki Kulta

Suomalaismafiaksi F1-varikolla kutsuttu kuntovalmentajaenemmistö on huvennut entisestään. Tällä kaudella enää kolmella kuljettajalla on suomalaisvalmentaja taustavoimanaan.

Ville Vihola jättäytyi taka-alalle Lance Strollin valmentamisessa. Näin MM-karavaanissa mukana ovat enää Sebastian Vettelin hyvinvoinnista huolehtiva Antti Kontsas, Valtteri Bottaksen kunnossa pitävä Antti Vierula sekä Toro Rossolla Pierre Gaslyn treenariksi siirtynyt Pyry Salmela.

Enimmillään mukana oli seitsemän suomalaisvalmentajaa.

Suomalaisvalmentajien rynnäkkö lähti liikkeelle Aki Hintsan tuotua uudet tuulet F1-urheiluun. Hänen koulimiensa kuntotreenarien avulla on voitettu lukuisia kisoja ja maailmanmestaruuksia. Yhä edelleen suuntaus on sama, mutta suomalaisten sijasta useilla kuskeilla on nyt muunmaalaisia valmentajia Hintsan koulukunnasta.