Vain mestaruus kelpaa Ferrarille

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen on varsinainen veteraani uusien autojen esittelytilaisuuksissa. 38-vuotias suomalaiskuski esiintyi torstaina Maranellossa 16. kertaa kuvattavana uutuusauton rinnalla

Media- ja kutsuvierasrynnäkön sijasta paikalla oli vain kourallinen ulkopuolisia kilpatiimin lisäksi.

– Aiemmin oli paljon ihmisiä paikalla näissä esittelyissä. Muistan silloin urani alussa, että se oli sellaista massiivista meininkiä. Viime vuosina show ei ole ollut enää niin suuri. Mielestäni näin on järkevämpää. Tietysti me kaikki haluamme kovasti nähdä uuden auton. Paljon on hommia tehty, että olemme päässeet tähän tilanteeseen.

Mitä Räikkönen sitten toivoo uudelta SF71H -autoltaan?

– Kuljettaja toivoo aina nopeampaa autoa. Sitä se on yksinkertaisuudessaan, ja sitä on yritetty tälläkin kertaa. Meillä oli aika hyvä auto viime vuonna, joten ei ole tarvinnut hakea niin paljon sitä enää. On kuitenkin liian aikaista sanoa tarkemmin mitään, kun ei ole ajettu metriäkään. Voin vain sanoa, että auto näyttää todella hienolta ja on entistä punaisempi.

– Ensi viikon testeissä saamme valaistusta, missä olemme menossa, mutta paremmin sen näkee vasta ensimmäisessä kisassa Australiassa.

Sebastian Vettel voitti viime vuoden autolla viisi kisaa, kun Räikkönen on ajanut 95 kisaa peräkkäin ilman täysosumia.

Saksalaistähdeltä kysyttiin, millaista nostetta tähän vuoteen antaa se, kun hän pääsi niin lähelle mestaruutta viime kaudella.

– Eihän se ollut lähellä. Aika lailla jäi vielä puuttumaan. Emme tienneet, missä olimme menossa uusien sääntöjen myötä. Nyt ymmärrämme paljon enemmän tilanteesta. Tiedämme, mistä tulemme ja sen terveen vauhtimme myötä toivomme pystyvämme ottamaan ison askeleen eteenpäin tällä kertaa, Vettel viitoitti.

MM-taistoa terästävät yhä pehmeämmät kumiseokset. Onko siitä etua Ferrarille?

– Sehän on sama kaikille. Jos jokainen päätyy tekemään vain yhden varikkopysähdyksen, yleensä se on myös nopein taktiikka. Jos sitten käydään hakemassa renkaat kaksi kertaa, silloin se on se nopein vaihtoehto.

– Olemme paiskineet kovasti hommia tehdäksemme varikkopysähdyksistä yhä nopeampia ja luotettavampia. Mitä enemmän pysähdytään, se tärkeämpi tekijä se on kisatulokselle. Uusien renkaiden toimimisen opimme vasta avauskisoissa, jotka yleensä ovat kuumia paikkoja. En usko, että talvitesteissä kylmällä radalla vielä saadaan niin paljon tuntumaa uusiin renkaisiin, Vettel tuumaili.

Tallipäällikkö Maurizio Arrivabene oli haluton arvioimaan vastustajia vielä tässä vaiheessa.

– Kaikki ne, jotka lähtevät radalle voittamaan kisaa, ovat tietysti kovimmat kilpailijamme, mutta ensin on päästävä vertailemaan meidän vauhtiamme vastustajiin. Nyt emme tiedä muista vielä mitään.

– Ymmärrän Ferrarin kannattajien himon nähdä meidän palaavan voittamaan mestaruus. Se on juuri sama tarve kuin meillä itsellämme on. Elämme samassa maailmassa kaikki. Tuo tavoite on mielessämme, ja se ajaa meitä eteenpäin radalla, Arrivabene muistutti.