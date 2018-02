Räikkönen iloitsi uuden auton pienistä parannuksista

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen näki uuden autonsa ensi kertaa koottuna keskiviikkoiltana. Esittelypäivänä torstaina suomalaiskonkari kehui vuolaasti SF71H -uutuutta.

– Kuljettajalla on aina kova hinku päästä näkemään uusi auto. Paljon hommia on tehty, että on päästy näin pitkälle. On kiva nähdä auto koottuna. Nyt jokainen meistä haluaa nähdä sen radalla, koska totuus selviää vasta, kun pääsemme ajamaan sillä, Räikkönen muistutti.

– Kaikki on sujunut juoheasti. Toivottavasti Espanjassa on hyvä keli, että me kaikki pääsemme ajamaan paljon.

Räikkönen väisti kysymyksen, mikä osa häntä miellyttää eniten uudessa autossa.

– Ei ole yhtä kohtaa, josta pitäisin eniten. Olin yllättynyt, kuinka pieni halo-turvakaari lopulta on. Odotin jotain isompaa.

– Auto on parempi. Se on uusi auto, hieno, hyvin viimeistelty. Siinä on pieniä yksityiskohtia, jotka yleensä tekevät autosta paremman. Tämä näyttää hyvältä edistysaskeleelta, Räikkönen suitsutti.

Toivotko kaksintaistelun jatkuvan Mercedestä vastaan vain odotatko enemmän tiimejä kärkitaistoon?

– Tietysti toivoisin meidän ajavan kaksoisjohdossa puoli kierrosta muiden edellä. Me voimme tehdä vain parhaamme. Jokainen katsoja varmaan toivoo tiukkaa taistoa monen tiimin kesken. Mutta me emme sitä päätä. Teemme vain parhaamme.

– Ensi viikolla testeissä saamme jonkin verran tietoa voimasuhteista, mutta vasta avauskisan jälkeen tiedämme tarkemmin, missä olemme menossa, Räikkönen taustoitti.