Vettel hersyy menestysodotuksia

Heikki Kulta

Sebastian Vettel hävisi viime kauden mestaruuden 46 pisteen erolla Lewis Hamiltonille. Uuteen iskuun Vettel lähti luottavaisena Ferrarin SF71H -auton esittelytilaisuudessa.

– Tämä auto merkitsee oikeaa edistysaskelta. Olo tuntuu mukavalta. Näemme erittäin hienon auton ja nyt haluamme vain radalle kokeilemaan sitä. Esittelyssä mukana nähdään vain muutama ihminen, mutta tästä autosta on vastannut niin moni muukin, jotka ovat realisoineet tämän ihmeen todeksi.

– Meillä on aina positiiviset odotukset. Olemme tehneet loistavaa työtä talvella, ja tässä on tulos. Nyt on hankala tehdä arvioita. Toivon, että vahvistamme odotuksemme ensi viikolla Barcelonassa. Enkä lähde arvioimaan kovinta kilpailijaammekaan, koska on odotettava, että näemme muut autot radalla, Vettel viitoitti.

Tallipäällikkö Maurizio Arrivabene ylisti Ferrari-väen työpanosta.

– SF71H on rakennettu kaikilla sillä tietoudella, mitä meillä Ferrarilla on. Tämä on positiivinen ja tärkeä merkki osaamisesta. Varmaankaan vastustajamme eivät ole nukkuneet talvella. Näemme sitten radalla, miten siellä menee. Menemme kisa kisalta ja teemme kaikkemme tuodaksemme jotain hyvää kotiin, Arrivabene julisti.

– Voin kiittää Maranellon paiskineen rajusti töitä. Teknisen johtaja Mattia Binotton johdolla suunnittelu on tehty upeasti, ja kaikilla on sama asenne – emme anna missään vaiheessa periksi. Olen nähnyt tämän auton synnyn pala palalta, tallipäällikkö tiivisti.