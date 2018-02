Ferrarilla kutkuttavat edistysaskeleet

Luis Vasconcelos

Mercedeksen tavoin uusi Ferrari SF71H on kehitysversio viime vuoden autosta, mutta tarjoaa yhtä lailla monia uusia mielenkiintoisia edistysaskeleita.

Viime vuonna lyhyemmällä akselivälillä hitaampia ratoja hallinnut Ferrari on hieman pidentänyt autoaan. On kutkuttavaa, että siinä missä Mercedes tuli omalla akselivälillä lähemmäs Ferraria, Ferrari läheni samalla lailla Mercedeksen viime vuoden ratkaisua.

Näin MM-sarjassa tuskin nähdään samanlaista aaltoliikettä autojen iskukyvyssä siirryttäessä radalta ja rengasseokselta toiselle.

Uuden Ferrarin etusiipi on viety aika lailla äärimmilleen, kun sisäpuolen viidestä pääelementistä on siirrytty seitsemään ja ulko-osassa on ainakin yhdeksän elementtiä.

Ohjaamosiivet ovat paljon suuremmat kuin viime vuoden autossa, mutta kaarrettu alaspäin suorentamaan ilmavirtaukset sivuponttoonien ilmanottoaukkoihin.

Moottorikate ja sivuponttoonit ovat hieman kapeammat kuin viime vuonna, mikä mahdollistaa suuremman ilmavirtauksen takasiiven keskiosaan ja diffuusoriin.

Torstaina Ferrari näytti vasta perusmuotoillun halo-turvakaaren, mikä poikkeaa muiden tiimien esittelyistä.

Kaiken kaikkiaan Ferrari SF71H on kehitysversio viime vuoden autosta. Siinä on monia hiottuja yksityiskohtia, joilla optimoidaan sen aerodynaaminen vahvuus ja Ferrari näyttää jäähdytysratkaisuiltaan kaikkein äärimmilleen viedyiltä kaikista uusista autoista. Kaikki ilmanottoaukot ovat todella pieniä eivätkä jäähdyttäjätkään vaikuta sen suuremmilta sivuponttoonien koko tarkastelemalla.