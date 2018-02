Bottas heti sinut halohaittojen kanssa

Heikki Kulta

Valtteri Bottas pääsi nauttimaan ensimmäiset maistiaiset Mercedeksen uudesta W09 EQ Power+ -autosta Silverstonen helmikuisen hyytävällä radalla.

– On hämmästyttävää tietää se tuntimäärä, joka on käytetty tämän auton suunnitteluun ja rakentamiseen. Siinä on niin valtavasti yritystä. Kuljettajana tunne on aivan eryitinen, kun pystyy ajamaan uutta autoa ensimmäisen kerran. Voimme kaikki yhdessä vain toivoa, että tämä on hyvä auto – se nopea auto, Bottas tuumaili torstaina.

Uudessa autossa on sääntöjen tuoma halo-turvakaari ja vähemmän systeemejä voimayksikössä.

– Olen ajanut yli kisapituuden simulaattorissa halon kanssa, ja totuin siihen saman sen kisan aikana. Tuntui oudolta nähdä halo, mutta totuin siihen täysin, eikä se häiritse minua enää millään tavalla.

– On kuitenkin varmaa, että fanit varmasti hieman vierastavat sitä ensimmäisellä näkemällä, koska vastaavaa ei ole koskaan ollut F1-autoissa. Mutta ihan kuin ennenkin jonkun uuden tullessa se vaikuttavat oudolta alkuun ennen kuin silmä tottuu niihin. Jos halo pystyy suojaamaan vaikkapa vain pieneltä vammalta, sääntömuutos on hyväksi.

– Mitä sitten tulee voimayksikköihin, toivomme vain säilyttävämme saman luotettavuuden kuin mikä meillä viime vuonnakin oli, Bottas puntaroi.

Mercedeksellä oli viime vuonna tiukat taistot varsinkin Ferrarin kanssa. Mitä Bottas odottaa päävastustajaltaan tällä kertaa?

– Paperilla Ferrari ja Red Bull vaikuttavat meidän kovimmilta kilpailijoiltamme. Mutta ei pidä aliarvioida muitakaan. On uusi kausi, eikä koskaan voi tietää, mitä muut tallit ovat saaneet aikaan. McLaren ja Renault voivat olla hyvinkin vahvoja, eikä Williamsistakaan tiedä, mihin he pystyvät. Siitä tulee mielenkiintoista.

Mitkä ovat kolme asiaa, joista Bottas on kaikkein innostunein tänä vuonna?

– Ykkösasiana on päästä ensimmäistä kertaa uuteen autoon. On superupeaa ajaa uutta autoa ensi kertaa ja saada tunne siitä. Kakkosjuttu on Melbourne. On aina jännää mennä ensi kertaa lähtöruudukkoon ja nähdä kilpailukykymme muita vastaan. Kolmas tärkeä asia listalla on saavuttaa uusia voittoja ja hyvä lopputulos koko kaudelle.