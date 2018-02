Hamilton ylistää Mercedeksen olevan entistä vahvempi

Heikki Kulta

Lewis Hamilton jahtaa jo viidettä maailmanmestaruuttaan tänä vuonna. Toiveet ovat torstaina esitellyn Mercedeksen W9-uutuusauton myötä huipussaan.

– Tuntuu mahtavalta olla taas takaisin töissä. Tehtaallamme on niin upea työilmapiiri ja näin alkuvuodesta on aina kiehtovaa havaita se valtava intohimo, kun autoa rakennetaan. Tunnen oloni hyvin nöyräksi nähdessäni auton koottuna. Olen niin innoissani viemään sitä taas äärirajoille radalla. Olen yksi niistä kahdesta, jotka pääsevät sitä ajamaan, ja olen siitä hyvin ylpeä, Hamilton julisti torstaina lehdistötilaisuudessa Silverstonessa.

Uusi auto on historian edistynein Mercedeksen auto. Lyökö se ylimääräistä painetta mestarin ylle?

– Luon itse aina suurimmat paineeni. Kieltämättä lisäpainetta kyllä on, kun näin alussa hermoja koettelee, ettei hajota mitään, jonka rakentamiseen on käytetty niin paljon työtunteja. En kyllä ajattele sitä. Tiimi tietää, että teen kaikkeni, ja sen he haluavat nähdä. Tiedän oman potentiaalini ja haluan vain pitää huolen, että maksimoin kaiken tästä hienosta autosta.

Entä missä Hamilton odottaa eniten kehitystä tiimissä?

– Mercedes on jo paras tiimi, ja se jatkaa kasvuaan yhä vahvemmaksi. Perustamme on erittäin vahva, ja nyt siihen on lyöty vielä uusia palikoita oikeisiin kohtiin. Uskon tiimin jatkavan kasvuaan ja toivon olevani vielä pitkään siinä osallisena.

Entä Mercedeksen pääkilpailijat?

– Vaikea sanoa vielä mitään, mutta luonnollisesti voin kuvitella tulevan hyvin tiukkaa Ferrarin ja Red Bullin kanssa, kun ne olivat niin kilpailukykyisiä viime vuonna. Ehkä joku muukin tiimi voi yllättää samalla tavalla.

Pakollinen halo-turvakaari tuo autoihin viiden kilon ja 733 gramman lisäpainon. Millainen vaikutus sillä on kuljettajan näkövinkkelistä?

– Auto tulee vuosi vuodelta raskaammaksi, ja se vaikuttaa autoon ajettaessa. Lisäpaino hidastaa autoa, mutta se kyllä nopeutuu kehityksen myötä. Tällä hetkellä halon näkeminen autossa vaikuttaa kuin katsoisi muukalaista avaruudesta, mutta eiköhän siihen totu ja se alkaa tuntua normaalilta ennen kuin osaamme odottaakaan.

Hamilton pääsi kokeilemaan uuden auton systeemejä iltapäivällä Valtteri Bottaksen ajettua ensimmäiset kierrokset aamulla.