Bottas odottaa innolla uuden autonsa maistiaisia

Heikki Kulta

Pääsy viimein kokeilemaan Mercedeksen uutta W09-autoa radalla kihelmöi aivan erityisesti Valtteri Bottasta. Kun viime vuoden voittaja-auto oli rakennettu Lewis Hamiltonille ja Nico Rosbergille, tällä kertaa Brackleyn tehtaalla suomalaiskuskin auto on hiottu hänen mittoihinsa.

– Tosi mielenkiintoista aikaa tämä kauden alkuosa. Ensimmäiset testit antavat ensimmäiset maistiaiset uudesta autosta. Tiimi on tehnyt niin paljon töitä tämän auton kanssa ja on uskomattoman hienoa päästä koettamaan, mitä he ovat pystyneet luomaan, Bottas hehkutti Arto Nybergin show’ssa Ylellä.

– Kuskina kiinnostaa aina se suorituskyky, mutta myös se, miten uusi auto käyttäytyy, eli se, miten sillä pitää ajaa, että sillä pääsee kovaa.

Mercedes esittelee autonsa torstaina Silverstonessa. Varsinaisesti kahdeksan ajopäivää tarjoavat talvitestit käynnistyvät maanantaina Barcelonassa.

– Jokainen testipäivä on tosi tärkeä, että saataisiin mahdollisimman paljon kilometrejä ja että saataisiin kokeilluksi paljon erilaisia juttuja.. Kuljettajan pitää testeissä funtsia tosi paljon jokaisella vedollaan, miten autoa voitaisiin saada paremmaksi, mikä siinä voi mättää ja miten sillä pystyisi ajamaan kovempaa eli miten akseli voi antaa periksi ja onko etu- tai takapään käyttäytymisessä jotain. Ne ovat ihan pikkujuttuja, joita pala palalta koetetaan hioa paremmaksi.

– Tämä sama prosessi tehdään joka kerta, kun olen autossa. Se tulee siitä, kun puhumme insinöörien kanssa, ja se jatkuu ensimmäisestä testistä kauden viimeiseen kisaan asti. Se on sitä auton kehittämistä koko ajan.

Bottas on tähän mennessä ajanut uutta autoa vain simulaattorissa.

– Vielä ollaan oltu pelkästään simulaatiomaailmassa, Bottas linjaili.

Suomalaiskuski neuvoi olemaan odottamatta mitään radikaalia muutosta uudessa autossa.

– Aika lailla se on kehitysversio viime vuodesta, enkä usko, että ulkopuolelta siinä huomaa mitään kauhean mullistavaa. Mutta kyllä se on kehittynyt. Meillä on talvi mennyt hyvin, mutta koskaan ei tiedä, mitä muut tiimit ovat saaneet aikaan, emmekä tiedä mitään vertailussa muiden autoihin.

Bottas vakuutti, ettei tunne paineita.

– Oikeastaan tuntuu siltä, ettei minulla ole mitään hävittävää tällä kaudella. Hävisin mestaruuden viime vuonna. Mutta se on täysin taputeltu. Nyt on hyvä fiilis, ja olen rentoutunut hyvin. On hyvä jatkaa siitä, mihin viime kauden lopetin, Bottas pohdiskeli.