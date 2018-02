Renaultin tavoite edistyä kaikilla osa-alueilla

Luis Vasconcelos

Renault teki uutuusautonsa tarkastelusta vaikeaa, kun pääosin musta auto on valokuvassa mustaa taustaa vasten. Joka tapauksessa uusi Renault on evoluutiota viime vuoden autosta. Konsepti on pääosin entinen, mutta kehitelty sitten joltain osin.

Auto näyttää hieman uudelta Haasilta, mutta poikkeaa nähdyistä Williamsista, Red Bullista ja Sauberista.

Keula on pitkälti hyvin samanlainen kuin viime vuonnakin. Keulapala on melkoisen matala ja suhteellisen leveä – varsinkin verrattuna uuteen Red Bulliin. Siivetkin näyttävät pääosin viime vuoden autolta. Odotettavissa onkin uudistuksia testijaksojen mittaan.

Sivuponttoonit ovat hyvin perinteiset, ja seuraavat Ferrarin mallia, kun ilmanottoaukot ovat melkoiset korkeat, ja näyttävät myös suuremmilta kuin Red Bullissa. Renault on siten ollut hyvin varovainen oman moottorinsa jäähdytyksessä.

Halo-turvakaaressa ei ole muotoiltua, ja se muuttuu varmuudella testeihin.

Renaultin uuden moottorin arkkitehtuuri on varmuudella muuttunut. Sivuponttoonit ovat lyhyet ja kapeat, mikä jättää paljon tilaa ilmavirtausten keräämiseen diffuusorille ja takasiiven alaelementille.

Kaiken kaikkiaan R.S. 18 -uutuuden voi laskea työnäytteeksi edistyksestä, koska esitelty auto on vasta hyvin varhaisessa kehitysvaiheessa.

Tallin kuljettajat ovat Nico Hülkenberg ja Carlos Sainz Jr. Varakuskiksi nousee Jack Aitken, ja testi- sekä kehityskuskiksi Artem Markelov.

– Viime vuosi oli menestyksekäs monella tavalla. Se oli tiimille toinen rakennusvuosi ja tarjosi jälleen edistysaskeleen pitkäaikaisille suunnitelmillemme ja tavoitteillemme. 2016 värväsimme väkeä ja rakensimme brändiä. Viime vuonna nousimme yhdeksänneltä sijalta kuudenneksi. Monessa kisassa olimme neljänneksi nopein talli. Se vahvistaa sitoutumisemme ja hyvin kunnianhimoiset suunnitelmamme, sanoo tallipäällikkö Cyril Abiteboul.

– Meillä on kaikki syyt odottaa positiivista vuotta. Meillä on kaksi taitavaa ja kunnianhimoista kuskia. Jo viime kaudella Hülkenberg tarjosi meille sitä, mitä odotimme hänen kokemuksellaan. Sainz tuli mukaan kesken kautta, ja toi raikkautta tekemiseen ajamalla tärkeitä pisteitä valmistajien sarjassa.

– Päätavoite on osoittaa edistystä tuloksissa.Haluamme todistaa edistyksemme kaikessa, Abiteboul korosti.