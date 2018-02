Uudessa Sauberissa jo ripaus Ferraristakin

Luis Vasconcelos

Sauber julkisti neljäntenä tallina uutuusautonsa tiistaina. Punavalkoinen Alfa Romeo-Sauber C37 -auto lähtee nostamaan sveitsiläistiimiä MM-sarjan jumbotilalta ylemmäs.

Uusi auto poikkeaa tyystin viime vuoden mallista. Jo aikaisessa vaiheessa viime kautta Jörg Zanderin johtama tekninen osasto päätti uudistaa autokonseptin, eikä aiempaa autoa lähdetty enää kehittämään eteenpäin.

– Tavoitteemme on selvä: tavoittaa muita talleja, ja viedä kehityksessä tiimi paremmille sijoille. Kuskikaksikkomme on onnistunut sekoitus kokemusta ja nuoruutta. Marcus Ericsson ajaa neljättä kautta tiimissä, ja on voimavarana, kun Charles Leclerc on nuori lahjakkuus, Sauberin tallipäällikkö Frederic Vasseur linjaili.

– Alfa Romeon kaltaisen suuren nimen liittyminen mukaan on melkoinen virstanpylväs tallille.

Tekninen johtaja Zander vakuuttaa, että Ferrarin uuden voimayksikön myötä uusi auto saa vielä erityistä nostetta.

Sauberin ulkomuodosta voikin päätellä jonkin verran, miltä torstaina esiteltävä uusi Ferrari näyttää, kun siinä on sama voimayksikkö, vaihdelaatikko ja takajousitus kuin C37-autossakin.

Sauberilla on edelleen suhteellisen pitkä akseliväli, joten siinä suhteessa talli ei ainakaan lähtenyt Ferrarin viime vuoden lyhyemmällä linjalle.

Halo-turvakehys on ensimmäinen, joka esiteltiin jo perusmuotoiltuna. Tiimi oyrkii välttämään ilmavirtaukset kuljettajan kypärän päälle.

Kaiken kaikkiaan C37 on hyvin omaperäinen auto, jossa on koko joukko innovatiivisuutta, ja jonka suunnittelussa paljon huomiota on kiinnitetty yksityiskohtiin. Auto on selvin edistysaskel tiimiltä sitten BMW-aikakauden, joka päättyi 2009. Suurena on apuna on Alfa Romein iso investointi tiimiin.