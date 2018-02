Ferrari varmistanut jo moottorinsa iskukyvyn ja luotettavuuden

F1 18:14

Renaultin tavoite edistyä kaikilla osa-alueilla

Renault teki uutuusautonsa tarkastelusta vaikeaa, kun pääosin musta auto on valokuvassa mustaa taustaa vasten. Joka tapauksessa uusi Renault on evoluutiota viime vuoden autosta. Konsepti on pääosin entinen, mutta kehitelty sitten joltain osin.