Suuret odotukset Lowen johdolla syntyneelle Williams-autolle

Luis Vasconcelos

Williamsin uusi FW41 -auto näyttää saaneen ideoita niin Ferrarilta kuin Mercedekseltä.

Sivuponttooneissa on Ferrarin erittäin kokeat ilmanottoaukot ja peräpäässä korostuu Mercedeksen voimayksikön parantunut pakkaus, jolloin alle on saatu enemmän tilaa lattialle ja diffuusorille.

Auton keulaosassa on säilytetty viime vuoden muodot. Myös jousitus on pitkälti entisellään.

Tekninen johtaja Paddy Lowe ja aerodynamiikan päällikkö Dirk de Beer korostavat, että FW41 poikkeaa merkittävästi aiemmasta autosta.

– Ensimmäinen näkymä uudesta autosta on ollut hyvin kiintoisaa meille kaikille. Tämä on erittäin hyvän tiimityön tulosta. Kaikki F1-autot ovat tiettyä evoluutiota, joka on ollut käynnissä jo jonkin aikaa, Lowe totesi.

– On kutkuttavaa tulla takaisin uuden auton esittelyllä. Meillä on uusi kiinnostava kuskikoostumus, ja odotan kovasti sitä, kun Lance Stroll ja Sergei Sirotkin pääsevät aloittamaan testit, apulaistallipäällikkö Claire Williams julisti.

– Tunnen mielihyvää Sergein ja Robert Kubican toivottamisesta tervetulleiksi tiimiin, Williams vakuutti.