Valtteri Bottas Duathlon liikuttaa perheitä taas elokuussa

Valtteri Bottas Duathlon powered by Tunturi järjestetään sunnuntaina 19.8.2018 Valtterin kotiseudulla Lahden Nastolassa.

Duathlonissa kisataan Liikuntakeskus Pajulahden pururadoilla kahdessa lajissa, maastojuoksussa ja maastopyöräilyssä. Tapahtuma käynnistettiin lauantaina 10.2. Valtteri Bottas Duathlon Talviriehassa Lahdessa, Radio- ja tv-museo Mastolassa.

Tapahtumassa on kaksi kilpailuluokkaa: Perheduathlon ja Valtteri Bottas Duathlon -kisalähtö. VBD-kisalähtö on kovatasoinen haaste kovimmallekin urheilijalle. Moni kisaan startannut urheilija yllättyi kilpailun tasosta.

– Viime vuoden tapahtuma onnistui yli odotusten. Panostimme rataprofiiliin ja kilpailijoiden tapahtumafiilikseen. Rata oli yllättävän rankka ja erityisesti pyöräilyosuus oli tiukka. Treenit elokuuta varten on jo aloitettu ja aion ehdottomasti parantaa aikaani, kertoi Valtteri Bottas nimeään kantavan tapahtuman tiedotustilaisuudessa Lahdessa.

Viime vuonna Perhe Duathlonissa kisasi 56 joukkuetta. Perhesarjan voittoon riensi perhe Borremans.

– Perhe Duathlonin suosio yllätti ja tänä vuonna panostamme siihen entistä enemmän. Viime vuonna nuorimmat kilpailijat olivat 4-5 -vuotiaita ja he olivat aivan innoissaan mukana. Kisaa voi tulla seuraamaan koko perheen voimin, sillä monet yhteistyökumppanit pitävät huolen, että jokaiselle riittää tekemistä päivän aikana. Koko perheelle suunnattu ohjelma julkaistaan kevään aikana, Bottas vahvistaa.

Tapahtuma-alueena toimii Pajulahden iso nurmikenttä.

– Pajulahti toimi kilpailupaikkana erinomaisesti. Nastolassa on hyvät mahdollisuudet urheilla ja harrastaa monipuolisesti. Tapahtuman tarkoitus onkin kannustaa perheitä liikkumaan yhdessä enemmän, toteaa Valtteri Bottas.

Tuotot ohjataan hyväntekeväisyyteen

Valtteri Bottas Duathlonin kansainvälinen hyväntekeväisyyskohde on Starlight -järjestö. Starlightin tavoitteena on tuoda iloa ja hyvää mieltä vakavasti sairaiden lasten ja heidän perheidensä elämään. Valtteri Bottas on ollut mukana Starlight-järjestön toiminnassa jo useamman vuoden.

Valtteri Bottas Duathlon powered by Tunturi – ilmoittautuminen on avoinna: www.valtteribottasduathlon.com/ilmoittautuminen.