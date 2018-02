Wehrleinin DTM-paluu vahvistettiin

Mercedes vahvisti keskiviikkona Pascal Wehrleinin paluun saksalaisjätin DTM-miehistöön. F1-tasolta koppiautoihin siirtyvä saksalaiskuski ajaa näin neljännen kautensa DTM-sarjassa.

Wehrleinista tuli 2015 historian nuorin DTM-mestari. Kaikkiaan hän on ajanut sarjassa 38 osakilpailua vuosien 2013-15 välillä.

Mercedeksellä ajaa tällä kaudella myös kaksi muutakin DTM-mestaria – Gary Paffett ja Paul di Resta.

– Minulla on mahtavia muistoja DTM-kisoista, eikä ainoastaan mestaruudesta. Tiimihenki on vahva ja hankin upeita kokemuksia niiden kaverien kanssa. Olen seurannut DTM-tapahtumia tarkasti ja kannattanut aina tiimiä. Paljon on muuttunut sitten edellisen kisani, mutta haaste on samanlainen, enkä malta odottaa pääsyä uuteen autoon, Wehrlein sanoo.

F1-tasolla Wehrlein ajoi 2016 Manorilla ja 2017 Sauberilla. Debyyttikaudellaan hän sai yhden pisteen ja viime vuonna kaksi pistesijaa. Espanjassa saksalaiskuski oli kahdeksas ja Bakussa kymmenes.

DTM-kisakuski nimettiin myös Mercedeksen F1-tallin viralliseksi testi- ja varakuskiksi.