Räikköselle entistä sinisempi kypäräkausi

Heikki Kulta

Kimi Räikkönen muistaa tarkkaan ilman päiväystäkin, miltä vuodelta mikin hänen käyttämänsä ajokypärä on. Maaliskuussa alkavan MM-kauden Ferrarin punahehkuinen kypärä erottuu sinisestä väriraidastaan.

Kimin kypärät ovat visusti tallessa vieri vieressä kotosalla. Hyllylle tulee nyt 16. F1-kauden designversio.

Ensimmäistä kertaa Ferrarin suomalaiskonkari esitteli ihan itse omatoimisesti uutuuskypäränsä. Historiallinen tapaus sijoittui Räikkösen omalle Instagram -tilille.

– Tämä suojaa päätäni 2018, Räikkönen kartoitti kypäräkuvaa.

Räikkönen kunnioittaa perinteitä, ja niinpä uutuuskypäränkin on maalannut tamperelainen designtaiteilija Uffe Tägtström.

– Yhteistyötä on tehty Kimin kanssa ihan alusta asti, niistä finninaama-ajoista alkaen, Tägtström hymähtää yhteisestä historiasta 1990-luvulta lähtien.

– Joka vuosi on tehty aina uusi väritys. En nyt sanoisi, että niissä on jotain tiettyä erityistä linjaa, mistä Kimi pitää. Samoilla kuvioilla on menty. Nyt hän vaan halusi tätä sinistä siihen mukaan, Räikkösen hovimaalari taustoittaa.

Räikkönen ajaa viidennen perättäisen kautensa Maranellon miehistössä. Luonnollisesti tallilla ja sen sponsoreilla on omat rajoituksensa kypärän ulkoasuun.

Tägtströmin Uffedesigns-yritys on ansainnut maineensa maailmalla. Räikkösen lisäksi hänen asiakkainaan ovat olleet useat muutkin huippukuljettajat. 14 vuoden ajan koko McLaren-talli tilasi kuljettajiensa kypärämaalaukset Suomesta.

Nykyisistä F1-kuskeista Tägtström maalaa Force Indialla ajavan Sergio Perezin ja Haasilla jatkavan Kevin Magnussenin kypärät. Neuvottelut ovat menossa parin muunkin F1-pilotin kanssa.

F1-radat jättäneistä maailmanmestareista Tägtström jatkaa edelleen yhteistyötä Japanin GT-sarjan tähdeksi pestatun Jenson Buttonin kanssa.

Kypärätyö kattaa koko kauden.

– Esimerkiksi viime vuonna sekä Perez että Magnussen tarvitsivat 18 kypärää kumpikin ja siihen tulee sitten vielä päälle pr-töihin tarvittavat tuotteet, Tägtström selvitti.