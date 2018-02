Hamiltonille luvassa muhkea palkankorotus

Maailmanmestari Lewis Hamiltonin jatkosopimus Mercedeksen kanssa vahvistuu näillä näkymin hyvissä ajoin ennen uuden MM-kauden alkamista maaliskuussa Australiassa.

Sky Sportsin verkkosivuilla povataan, että 33-vuotiaasta Hamiltonista tulisi samalla F1-historian parhaiten palkattu brittikuljettaja. Huhupörssin mukaan Mercedes olisi valmis maksamaan hänelle jopa 60 miljoonaa dollaria kaudesta.

– Lewisista on tullut niin tärkeä tukipilari tiimissämme, joten on itsestään selvää, että jatkamme yhdessä. Keskustelut ovat käynnissä ja sujuvat hyvin positiivisessa hengessä. On vain ajankysymys, milloin sinetöimme asian ja allekirjoitamme asiakirjat, kuittasi Mercedeksen moottoriurheilun päämies Toto Wolff.

Hamilton on ajanut Mercedeksellä vuodesta 2013 lähtien.

Toistaiseksi kolmen kärkitallin F1-kuljettajista vain Sebastian Vettelillä ja Max Verstappenilla on tätä kautta pidemmät vahvistetut sopimukset. Kummankin pesti nykytiimeissään Ferrarilla ja Red Bullilla jatkuu vuoden 2020 loppuun asti.