McLaren antoi Alonsolle luvan Toyotan kestävyyskisoihin

Kaksinkertainen F1-mestari Fernando Alonso jatkaa seikkailujaan autourheilun muissa klassikoissa.

McLaren ilmoitti tiistaina antaneensa Alonsolle luvan osallistua Toyotalla kestävyysajon legendaariseen kisaan Le Mansin 24 tunnin ajoon kesäkuussa.

Toyota julkisti, että Alonso debytoi LMP1-luokassa kestävyyskisojen MM-sarjassa toukokuussa Span osakilpailussa. Hän ajaa 2018-19 kaikki ne kisat, jotka eivät mene päällekkäin F1-sarjan kanssa. Alonson paikalla muut kisat ajaa Anthony Davidson.

Toyotan TS050 HYBRID -autolla Alonso ajaa yhdessä Sebastien Buemin ja Kazuki Nakajiman kanssa. Toista Toyotaa piiskaavat Mike Conway, Kamui Kobasyashi ja Jose Maria Lopez.

– Odotan innoissani debyyttiäni Le Mansin 24 tunnin kisassa. Olen seurannut sitä kisaa pitkään, ja intohimoni on aina ollut osallistua siihen. Kestävyyskisa on eri laji muihin yksipaikkaisiin luokkiin verrattuna. On kiinnostaa saada oppia Buemilta ja Nakajimalta, Alonso viitoitti.

Alonso ajoi viime vuonna ensimmäisen kerran Indianapolis 500 -kisan, ja viime viikonloppuna Daytonan 24 tunnin kisan.

Le Mans ajetaan Sarthen radalla 16.–17. kesäkuuta. Edellisenä viikonloppuna ajetaan F1-kisa Montrealissa, ja seuraavana vuorossa on Itävallan Grand Prix.