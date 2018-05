Todt kannusti suomalaiskuskeja lentämään jatkossakin

Ville Heinonen

– Autourheilussa on kuuluisa sanonta: jos haluat voittaa, värvää suomalainen, kansainvälisen autourheiluliiton FIA:n puheenjohtaja Jean Todt avasi tällä tavalla videotervehdyksensä Autosport Forumissa.

Suomalaisen autourheilun lajiliitto AKK järjesti keskiviikkona Helsingin Pörssitalossa lukuisan joukon nimekkäitä tekijöitä esittäneen tapahtuman.

Todt huomasi lentävän lauseen paikkansapitävyyden vuonna 2007, kun hän Ferrarin tallipäällikkönä todisti Kimi Räikkösen matkan F1:n maailmanmestariksi.

– Tuo ei kuitenkaan ollut ensimmäinen kerta, kun todistin suomalaisten palavan voitonhalun, hän jatkoi ja lähetti hartaan toiveen tapahtuman isäntämaalle: – Suomi, jatka lentämistä!

Sinivalkoisen liidon turvaaminen olikin Autosport Forumin temaattisessa keskiössä.

Nyt ensimmäistä kertaa järjestetty ja vuosittaiseksi suunniteltu seminaari kokosi lajiväen yhteen hiomaan suomalaisen autourheilun visioita. Perusteet ovat kunnossa, sillä Suomi oli viime vuonna maakohtaisessa vertailussa maailman paras autourheilumaa, kun mittarina käytetään F1:n ja rallin MM-sarjan pisteitä. Neste Ralli Finland on suurin vuosittainen urheilutapahtuma Suomessa.

– AKK:lla on 30000 jäsentä ja siihen kuuluu 320 seuraa. Suomalaisessa geeniperimässä kulkee rakkaus moottourheilua kohtaan, kommentoi AKK:n hallituksen puheenjohtaja Juhani Pakari.

Samalla hän korosti vauhdin ja vastuullisuuden yhteistä liittoa.

– Moottoriurheilu on keskiössä liikenneturvallisuuden parantamisessa ja uuden teknologian kehittämisessä. Formula 1:ssä käytettävät moottorit ovat tehokkaimpia, mitä maailmasta löytyy. Tästä työstä on hyötyä monella muullakin toimalalla, Pakari muistutti.

Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholla on omakohtaistakin kokemusta tavasta, jolla nelipyöräisen kyydissä kaikki muu unohtuu.

– Olin viime vuonna ralliautossa kyydittävänä viiden minuutin ajan. Nuo olivat vuoden ainoat viisi minuuttia, jolloin en ajatellut politiikkaa – en edes sote-uudistusta, hän nauratti vieraita.

Terho painotti, että Suomella on vielä varaa saada lisähyötyä autourheilusta. Avainasemassa on maailmanluokan suurtapahtumien järjestäminen Suomessa jatkossakin. Esimerkiksi Jyväskylän MM-rallilla on yli 20 miljoonan euron taloudellinen vaikutus vuosittain.

– Autourheilu on iso osa kansallista brändiämme. Myös maailmalla se on huikean suosittua, mikä avaa mahdollisuuksia tehdä Suomea tunnetuksi laajalti myös sen kautta. Suomalaisnäkökulmasta autourheilu on rinnastettavissa mihin tahansa muuhun kulttuuriseen vientituotteeseen, Terho vertasi.

Pakarin mukaan Kymi Ring tulee olemaan merkittävässä asemassa tässä työssä.

– Kymi Ringin valmistuminen nostaa suomalaisen moottoriurheilun jälleen pykälän ylöspäin, mutta asettaa myös kasvavat vaatimukset lajin kehitykselle ja tapahtumien laadulle.