Haaviston olkapää vaatii pitkän tauon

Jere Haavisto loukkasi vasemman olkapäänsä viime viikonloppuna Espanjassa EMX250-luokan avausosakilpailussa.

Haavisto lensi sunnuntaiaamuna Suomeen lisätutkimuksiin, joissa selvisi, että olkapäässä on luultua vaikeampi vamma. KTM-kuljettajan olkapää on kokenut rajun sijoiltaan menon, minkä seurauksena olkakupissa sekä nivelsiteissä on vaurioita.

DYNASET-urheilijalla on kahden viikon päästä kontrolli käynti lääkärillä ja pyörän päälle hän voisi palata kahden kuukauden päästä, mikäli olkapäätä yritetään hoitaa fysioterapialla. Mahdollista on kuitenkin, että Haavisto joutuu kulkemaan leikkauspöydän kautta takaisin radoille.

– Harmittaa aivan älyttömästi tämä tilanne, mutta nyt täytyy katsoa hiukan mitä teemme seuraavaksi. Kilpailuihin paluu tapahtuu varmaan heinä-elokuun paikkeilla. Sitä ennen järjestetään koulutuksia ja leirejä yhteistyökumppaneiden kanssa, joten radoilta en tule fyysisesti olemaan pois, Haavisto totesi.