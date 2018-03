Grönholmin talli Hyundailla rallicrossin MM-sarjaan

Marcus Grönholmin johtama GRX TANECO -talli osallistuu rallicrossin MM-sarjaan kahdella Hyundai i20 Supercar -autolla. Kuljettajina toimivat rallicrossin kolminkertainen Euroopan mestari Timur Timerzyanov ja Niclas Grönholm.

Talli julkisti kalustonsa ja kuljettajansa Inkoossa tallin johtajan Marcus Grönholmin tiloissa tiistaina.

Uusi Hyundai i20 Supercar perustuu Hyundai Motorsportin vuoden 2016 WRC –auton alustalle. Rallicrossiin sen on kehittänyt GRX ja monikertainen rallicrossin Euroopan mestari -talli, Jussi Pinomäen vetämä SET Promotion Suomesta.

Uuden rallicrosstykin testit aloitetaan lähiaikoina, hyvissä ajoin ennen MM-sarjan kauden avausta, joka kisataan Barcelonassa 14. -16. huhtikuuta.

Kaudella 2017 GRX kilpaili MM-sarjassa kuljettajanaan Niclas Grönholm. Kauden tavoite GRX:llä oli hankkia kokemusta ja rakentaa tallia tulevaa varten. Nyt tavoitteena on haastaa valmistajien tukemat tallit sarjassa.

31-vuotias Timerzyanov ajoi rallicrossin Euroopan mestariksi peräkkäisinä vuosina 2012 ja 2013. Tämän lisäksi venäläinen on sijoittunut podiumille MM-sarjassa. 21-vuotias Grönholm debytoi rallicrossin MM-sarjassa vuonna 2015 ja on ajanut seuraavina vuosina täyden sarjan.

Ralliautoilun kaksinkertainen maailmanmestari Marcus Grönholm toimii alkavalla kaudella tallin johtajana. Tallipäällikön tehtäviä hoitaa lajissa erittäin kokenut Jussi Pinomäki, nelikertainen Euroopanmestari.

– Olemme valinneet Hyundai i20 -autot, koska minulla on aiemmat hyvät suhteet Michel Nandaniin (Hyundain WRC-tallin johtaja). Meillä on hyvä yhteistyö, mutta tämä on yksityinen projekti. Meillä ei ole valmistajan tukea takanamme, kuten joillakin toisilla talleilla rallicrossin MM-sarjassa, mutta saimme paljon informaatiota, kun hankimme autot Hyundailta, Grönholm totesi.

– Tähän saakka auto on näyttänyt oikein hyvältä. Olin kuvitellut, että olisimme jo testaamassa, mutta se tapahtuu kyllä jo parin viikon sisällä ja olen luottavainen. Meillä on joitakin uusia ratkaisuja, joita ei ole aiemmin nähty ja radalle pääsy kutkuttaa jo.

– Tiedämme, että Timur pystyy tuloksiin ja Niclas on tehnyt kovasti töitä tänä talvena. Niclas näytti vauhtivarojaan viime vuonna ja olen toiveikas, että molemmat kuljettajat pystyvät hyviin suorituksiin tänä vuonna. Olen yllättynyt ellemme pysty taistelemaan isoja poikia vastaan muutamaan kertaan. Ensimmäinen tavoite on semifinaalit, sitten finaali ja podium. Mielestäni tämä on täysin mahdollista, tallijohtaja arvioi.

– Kaikki näyttää hyvältä paperilla uuden auton suhteen ja kaikki mitä minulle on kerrottu pajalla on jännittävää. En epäile hetkeäkään ettemme olisi kilpailukykyisiä. Viime vuonna monessa kisassa vauhtini oli hyvää, mutta lähtöjen kanssa oli ongelmia. Olemme tehneet töitä tämän ongelman kanssa talven aikana ja tutkineet miten istun autossa ja millaiset ovat polkimien kulmat. Olen ajanut talven aikana aika paljon parantaakseni heikkouksiani. Olen kokeillut ja säätänyt sitä miten vien autoa tiukoissa mutkissa, Niclas Grönholm luotaili.