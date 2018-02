Kallio Racingilla lupaava startti MM-kauteen

Supersportin MM-kausi polkaistaan käyntiin tänä viikonloppuna Australiasta. Kallio Racing lähtee kahdella uudella kuljettajallaan taistelemaan kärkisijoista heti kauden avauksesta lähtien.

Ratamoottoripyöräilyn Supersport-luokan MM-kausi starttaa viikonloppuna Australian Phillip Islandin radalta. Kallio Racing starttaa uuteen kauteen kahdella uudella kuljettajalla. Suomalaistalli sai kaapattua riveihinsä MotoGP-sarjan maailmanmestarin, saksalaisen Sandro Cortesen sekä belgialaislupauksen Loris Cressonin.

– Mielenkiintoinen kausi on tulossa, kun meillä on uudet kuljettajat. Kauden alustestit sujuivat hyvin, ja kaikki on toiminut. Ollaan saatu pyörää kehitettyä entisestään ja kierrosajat ovat olleet lupaavia testeissä, tiimipäällikkö Vesa Kallio myhäilee.

Sekä vuonna 2012 Moto3-luokan maailmanmestaruuden saavuttanut Cortese että nuori lupaus Cresson ovat sopeutuneet hyvin Yamahan puikkoihin.

– Sandrosta kyllä näkee, että hänellä on kokemusta paljon ja selkeät ajatukset siitä, mitä hän haluaa pyörältä. Loris on nuori, vasta 19-vuotias kaveri, mutta on ollut hienoa seurata, kuinka pojalla on oikea asenne ja kova halu kehittyä. Meillä on loistava kuski-kompinaatio, kun löytyy paljon kokemusta sekä nuoruuden intoa ja tietenkin sitä vauhtia mikä on se tärkein asia!

Perjantaina ajetuissa vapaissa harjoituksissa kuljettajat kohtasivat melkoisen vaihtelevat kelit.

– Molempien settien alussa rata oli vielä kostea ja vasta loppupuolella settejä pystyttiin ajamaan kuivan kelin renkailla radan ollessa vielä paikoitellen kostea.

Cortese aloitti viikonlopun rupeaman hienosti ollen koko päivän kolmanneksi nopein, jonka myötä hän pääsi muiden kymmenen nopeimman joukkoon ajaneiden kanssa suoraan Superpole 2:een.

– Loris ajoi myös todella hyvin, mutta meillä oli pieniä teknisiä vaikeuksia ja aamun FP1-treenistä jäi ajamatta 15 minuuttia. Ilman ongelmia myös Loris olisi kyllä taistellut paikasta kympin sakkiin.

Lauantaina on vuorossa aika-ajot, eli superpole, missä ratkaistaan lähtöjärjestykset.

– Odotan, että pystymme taistelemaan kärkisijoista täällä Australiassa, mutta se tietenkin vaatii täydellisen onnistumisen meiltä kaikilta, Kallio tiivistää.