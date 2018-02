Kalliolla ristiriitaiset tunnelmat KTM:n uudesta pyörästä

Mika Kalliolla on ristiriitaiset tunnelmat MotoGP:n virallisten Thaimaan testien jälkeen. KTM:n uutta pyörää on saatu parannetuksi kääntyvyyden osalta, mutta samalla on tullut ongelmia eteen muualla.

KTM:n testikuljettaja Kallio tuurasi Thaimaan Buriramin radalla ajetuissa testeissä tiimin tehdaskuljettajaa Pol Espargaroa, joka joutui selkäleikkaukseen.

Kolmipäiväinen testirupeama antoi hieman toivoa tulevasta, mutta useat ongelmat näyttivät, että tehtaalla tullaan viettämään kiireisiä päiviä ennen seuraavia Qatarissa ajettavia testejä.

– Uusi pyörä on tuottanut vähän enemmän ongelmia kuin mitä ajateltiin. Muutokset, joilla on pyritty parantamaan pyörän kääntyvyyttä, ovat tuoneet ongelmia lähinnä eturenkaan pidon kanssa, Kallio harmittelee.

Thaimaan testien ensimmäisenä päivänä Kallio kaatui rajusti 48 kierroksen jälkeen pyörän teknisten ongelmien takia. Seuraavana päivänä hän tykitti kipulääkkeiden voimalla 99 kierrosta, mikä oli suurin kierrosmäärä kaikkien MotoGP-kuljettajien kesken.

Sunnuntaina suomalainen testasi pyörää vielä 84 kierroksen verran saavuttaen koko joukon 17 nopeimman ajan. Eroa kärkeen oli vielä yli 1,3 sekuntia. Testirupeaman yhdistetyissä tuloksissa Kallio on sijalla 19 Hondan Dani Pedrosan pidettyä nopeinta vauhtia ennen Yamahan satelliittitiimin Johan Zarcoa ja tallitoveriaan Marc Marquezia.

– Jos vertaa, mikä oma fiilis ajamiseen oli parhaimmillaan viime vuonna, niin nyt se ei ole sitä samaa. Jotain on vielä hukassa, joten siinä mielessä ei voi olla täysin tyytyväinen, Kallio toteaa.

KTM:n tehdaskuljettaja Bradley Smith sijoittui vain pykälän Kalliota paremmin testien tuloslistalla.

– Bradley valitteli jonkin verran myös samoja ongelmia, mutta jostain syystä hänen ajotyylillään pyörä ei vaikuttanut niin huonolta. Hänen kommenttinsa olivat varsin tyytyväisiä, mutta kun katsoo 1,140 sekunnin eroa kärkeen, niin ei se niin hyvältä näytä hänenkään osalta.

KTM yrittää nyt löytää sopivan kompromissin pyörään ennen 1. maaliskuuta ajettavia viimeisiä Qatarin testejä.

– Emme voi ihan viimevuotisiin runkoihin palata, koska haluamme myös säilyttää tämän paremman kääntyvyyden. Kompromisseja pitää tehdä ja tällaista tämä aina on, kun yhtä asiaa saa parannettua, niin se vaikuttaa taas moneen muuhun. Me olemme nyt kääntökohdassa, jossa pitää joku muutos tehdä ja olla erittäin varovaisia sen suhteen, mihin suuntaan seuraavaksi mennään.

Mikäli Espargaro ei ehdi toipua selkäleikkauksestaan Qatarin testeihin mennessä, tulee Kallio tuuraamaan häntä myös tuolloin.

– Polin leikkaus sujui hyvin, mutta vamma olikin vakavampi kuin mitä lääkärit olivat etukäteen analysoineet, joten toipuminen tulee nyt olemaan haasteellisempaa. Vielä on vaarana, ettei hän pääse seuraaviin testeihin, jolloin minä tuuraisin häntä. Olen Qatarissa joka tapauksessa paikan päällä. Parin päivän sisällä varmasti tiedetään lisää Polin kuntoutumisesta, Kallio päättää.

MotoGP-kausi starttaa 18. maaliskuuta Qatarista.