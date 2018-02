Kalliolle pikakomennus KTM:n kriittisiin testeihin

Mika Kallio joutui matkustamaan Thaimaahan päivää suunniteltua aiemmin, sillä hän joutuu tuuraamaan leikkauksesta toipuvaa KTM:n tehdaskuljettajaa Pol Espargaroa MotoGP-testeissä.

Thaimaan uudella Buriramin radalla polkaistaan huomenna perjantaina käyntiin MotoGP-sarjan viralliset kolmipäiväiset testit. KTM:n testikuljettajan Mika Kallion piti alun perin matkustaa paikan päälle neuvonantajaksi, mutta hänen roolinsa muuttui yhtäkkiä, kun tiimin tehdaskuljettaja Pol Espargaro joutui selkäongelmien takia leikkaukseen, eikä näin ollen pysty nousemaan pyörän päälle.

– Muuttui tämä plääni aika paljon. Minun piti olla täällä vain KTM:n tehdaskuskien apuna ja tarkkailla radan varressa heidän ajamistaan muihin kuskeihin nähden, mutta nyt pääsenkin itse ajamaan. Tietysti sitä mieluummin on pyörän päällä kuin radan varressa, Kallio toteaa.

Buriramin rata on uusi kaikille kuljettajille, ja koska se tulee isännöimään MotoGP-osakilpailua lokakuussa, olisi Espargarolle ollut tärkeää päästä tutustumaan rataan jo nyt. Kallio pyrkii kuitenkin välittämään parhaansa mukaan tiedon sairaalassa toipuvalle kollegalleen yhdessä KTM:n toisen tehdaskuljettajan Bradley Smithin kanssa.

– Tämä uusi rata luo mielenkiintoisen asetelman, kun kukaan ei ole täällä aiemmin ajanut. Se ehkä vähän tasoittaa voimasuhteita meidän kannalta ja on mielenkiintoista nähdä, ollaanko lähempänä kärkeä kuin muilla perinteisillä radoilla.

Kaksi viikkoa sitten järjestetyissä Malesian testeissä KTM:n tiimi tuskaili uuden pyörän ongelmien kanssa. Kaikki itävaltalaismerkin kolme kuljettajaa kokivat, että uuden rungon myötä eturenkaan pito oli huomattavasti aiempaa huonompi.

– Kalusto lähti suoraan Malesiasta tänne, joten mitään suuria kehitysaskeleita ei olla voitu ottaa. Meillä on kuitenkin täällä mukana yksi uusi runko, mitä ei ehditty Malesiassa vielä testata, joten toivotaan, että se toimii paremmin. Tämä rata on kuitenkin aivan erilainen kuin Malesia ja varmasti ensimmäinen päivä kuluu pelkästään siihen, että katsotaan miten renkaat pitää ja asetetaan pyörän säädöt kohdilleen.

Thaimaan kuumuus luo myös omat haasteensa kolmipäiväisille testeille.

– Täällä on vielä lämpöisempää kuin Malesiassa, ilma on +35 astetta ja rata melkein 10 astetta enemmän kuin Malesiassa, joten siinä +57 asteessa mennään. Renkaat ovat täällä äärirajoilla ja myös rengastoimittaja Michelinille on kysymysmerkki, miten ne tulevat toimimaan. Matkassa on monta muuttujaa.

Kallion rooli korostuu nyt entisestään, kun MotoGP-kauden alku lähenee kovaa vauhtia.

– Nämä ovat nyt kriittisiä päiviä. Niillä ratkaisuilla, joita täällä ja Qatarin ensi kuun testeissä tehdään, täytyy aika pitkälle kausi aloittaa, joten siinä mielessä meidän pitää miettiä tarkkaan, mitä tehdään, Kallio päättää.