Kallio Racing kaappasi Moto3-mestarin

Kallio Racing kiinnitti MotoGP-sarjassa 12 vuotta kilpailleen ja vuonna 2012 Moto3-luokan maailmanmestaruuden voittaneen saksalaisen Sandro Cortesen riveihinsä Supersportin MM-sarjaan.

28-vuotias Sandro Cortese tulee kisaamaan kaudella 2018 Supersportin MM-sarjassa suomalaisen Kallio Racingin väreissä. Saksalainen on kilpaillut viimeiset viisi vuotta Moto2-luokassa Dynavolt Intact GP -tiimissä. Vuonna 2012 hän voitti Ajo Motorsportin väreissä Moto3-luokan maailmanmestaruuden.

– Olemme toki pidempään neuvotelleet Sandron kanssa, mutta sopimuksen allekirjoittaminen meni viime tinkaan. Meidän piti ensin varmistaa, että saamme tukijat - sekä Sandron että meidän – mukaan, jotta uskallamme lähteä tällä kuviolla MM-sarjaan, Kallio Racingin tiimipäällikkö Vesa Kallio taustoittaa.

Cortese pääsi testaamaan Kallio Racingin 600-kuutioista Yamahaa reilu pari viikkoa sitten Espanjan Jerezissa.

– Kaikki tulivat keskenään hyvin juttuun, ja Sandrolla oli heti ammattimainen asenne. Hän omaksui pyörän hyvin itselleen, ja vaikkei kilometrejä kauheasti ehtinyt vielä tulla, hänen menonsa näytti hyvältä.

Myös Cortese itse on iloinen uusista haasteista.

– Olen erittäin onnellinen nyt. Kesti jonkin aikaa, että saimme kaiken sovittua, mutta nyt kaikki on valmiina ja olen erittäin innoissani päästessäni kisaamaan Australiaan, Cortese riemuitsee.

Moto2-pyörän selässä vietettyjen viiden vuoden jälkeen muutos Supersport-luokan pyörään on melkoinen.

– Se on hyvin erilainen pyörä kuin millä olen tottunut ajamaan, mutta kolmen testipäivän aikana sain hyvän tuntuman pyörään ja voin sanoa, että vauhti on jo hyvällä tasolla. On hyvä, että voimme vielä testata kaksi päivää Philip Islandilla ennen kilpailua, joten siellä näemme sitten vauhdin suhteessa sarjan muihin kilpailijoihin. Meidän täytyy olla kärsivällisiä, mutta olen hyvin luottavainen tiimimme menestyksen suhteen.

Kallio Racing kiinnitti riveihinsä jo aiemmin 19-vuotiaan belgialaisen Loris Cresson.

– Meillä oli koko ajan tavoitteena saada Lorisin rinnalle kokenut ja mahdollisimman kilpailukykyinen ajaja, jolta hän saisi oppia ja tietotaitoa. Meillä on nyt hyvä kokoonpano, kun on tuore ja kehityskelpoinen kuljettaja ja kokenut, kovatasoinen ajaja, joten uskon, että meillä on sekä pyörän, kuljettajien että tiimin puolesta kaikki mahdollisuudet taistella kärjessä ja mestaruudesta.

Supersportin MM-sarja pyörähtää käyntiin 23.-25. helmikuuta Australian Phillip Island -radalta.