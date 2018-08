Kymppipaikan taituri ei mahdu edes TPS:n vaihtopenkille – katso tästä kokoonpanot illan kuuden pisteen PS Kemi -otteluun

Harri Ahola

Turun Palloseura lähtee tämän illan huipputärkeään otteluun PS Kemiä vastaan hieman tavanomaisesta poikkeavalla taktiikalla. Kolmen miehen keskikentän keskustan ja yhden keskushyökkääjän muodostelman sijaan isännät ryhmittäytyivät ainakin etukäteen arvioiden lähemmäs perinteistä 4–4–2-miehitystä.

Maalilla pelaa totutusti Jonathan Viscosi edessään ykköstopparipari Miro Tenho–Rasmus Holma. Vasempana pakkina avaa Zeljko Savic ja oikealla enemmän keskikentällä nähty Jonni Peräaho, vaikkei pakin paikkakaan hänelle vieras ole.

Keskikentän keskustassa pelaavat tällä kertaa kahdestaan Ben McKendry ja Niklas Blomqvist, kun hyviä otteita esittänyt Juho Montola on siirretty penkin puolelle. Laidat miehittävät Riku Sjöroos vasemmalla ja Oskari Jakonen oikealla.

Hyökkäyksessä nähdään poikkeuksellisesti kärkipari, kun joukkueen tehomies Mika Ääritalo pelaa keskiafrikkalaisen Sterling Yateken rinnalla.

Vähäiset loukkaantumiset ja loppukauden harkinnat tarkoittavat sitä, että kaikki terveet pelaajat eivät mahdu edes kokoonpanoon. Penkillä vuoroaan odottavat kakkosvahti Miikka Mujunen, puolustajat Sami Rähmönen ja Antto Tapaninen, keskikentän Montola sekä hyökkäävämmät Joakim Latonen, Albert Prosa ja Elias Ahde.

Kokonaan kokoonpanon ulkopuolelle on pudonnut kymppipaikan kokenut Jani Virtanen. 30-vuotias Virtanen on tällä kaudella esiintynyt 11 ottelussa ja tehnyt yhden maalin, mutta viimeiseen yhdeksään otteluun hän on päässyt kentälle vain kahdesti.

Myöskään viime hetken hankintana tullut Tomi Saarelma on miehistön ulkopuolella, samoin kuin loukkaantunut Juri Kinnunen.

Vierasjoukkue PS Kemi esittelee kokoonpanossaan kokonaan uuden pelaajan, sillä seura paljasti vasta tänään tehneensä sopimuksen 18-vuotiaan turkkilaisen Ugur Özderin kanssa. Hyökkääjä aloittaa kuitenkin penkiltä.

Skottiluotsi David Hannah luottaa vahvasti 4–4–2-muodostelmaan, joka nojaa vahvasti pitkiin avauksiin. Maalilla niitä jakelee kokenut 38-vuotias Mikko Vilmunen. Puolustuslinjassa avaavat vasemmalta lukien Henrik Ölander, Jean-Felix Somay, Victor Sevcenko ja Jorginho.

Keskikentän keskustassa pelaavat Viron maajoukkuemies Marek Kaljumäe ja Demir Imeri. Laitakaistoista huolehtivat kemiläiskasvatit Ville Moilanen ja vasta 17-vuotias Luiyi Laguerre.

Kärjessä hyökkäystaktiikan kulmakivenä pääpallojen kohdemiehenä juoksee 35-vuotias Juho Mäkelä, joka kävi talvella myös TPS:n testissä. Hänen rinnallaan pelaa makedonialainen Husein Demiri.

Ottelu on liigapaikan kannalta huipputärkeä, sillä Kemi on jumbona 18 pisteellä ja TPS vain pisteen edellä kahdeksan kierrosta ennen loppua. Ensimmäisen suoran säilyjän paikalla oleva IFK Mariehamn on 23 pisteessä ja alakastin neljäs seura SJK pisteen saarelaisia edellä.

Ottelu käynnistyy Kupittaan jalkapallostadionilla klo 18.30.