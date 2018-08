Inter puolusti hyvin ja hyökkäsi huonosti – "Puolen kentän jälkeen lähestulkoon kaikki ratkaisut olivat vääriä tai huolimattomia"

Kommentti

Harri Ahola

Inter loi kauden kahdessa jälkimmäisessä pelissään RoPS:ia vastaan yhteensä noin yhden maalipaikan ja keräsi taskuunsa neljä pistettä. Saavutusta voi tulkita kahdella tavalla.

Ensimmäinen on pessimistisempi tapa, jossa muistutetaan todennäköisyyksistä. Jos ottelut pelattaisiin tuhat kertaa uudestaan samanlaisilla tilanteilla, olisi Interin pistesaldo todennäköisesti kehnompi.

Se on siis kaunis tapa puhua tuurista, eikä lainkaan väärä. Mutta sen voi tulkita optimistisemminkin.

Kun Kari Virtanen palkattiin John Allenin apuriksi, tiesi Inter tarkalleen mitä saa. Oman päänsä tukkoon niin, että vastustajat eivät maalipaikoilla juhli.

Viimeisestä kuudesta pelistään Inter on hävinnyt vain yhden, senkin ironisesti pelitapahtumien vastaisesti. Vaikka tilastollisesti otanta on pieni, jalkapallokauden mittakaavassa se on jo merkittävä.

Interin ei tarvitse enää vilkuilla taakseen, sillä parantuneiden otteiden ja tulosten ansiosta peräpää on jäänyt ratkaisevan kauas. Mutta jos katseet kääntää tulevaisuuteen, onko nykyinen pelitapa sitä interiläisyyttä, jota seura on viime vuosina korostanut?