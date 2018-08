18-vuotias uusi hyökkääjä nousee suoraan TPS:n avaukseen – katso tästä kokoonpanot illan VPS-peliin

Harri Ahola

Viiden ottelun tappioputkessa rypevä TPS koettaa päästä pisteiden muokkaamalla jälleen kokoonpanoaan. Alkuviikosta sopimuksen turkulaisjoukkueen kanssa tehnyt keskiafrikkalaishyökkääjä Sterling Yateke nousee suoraan avaukseen keskushyökkääjäksi. Rinnalleen 18-vuotias Yateke saa piristyneen Riku Sjöroosin ja loukkaantumisen jälkeen kokoonpanoon palaavan Mika Ääritalon.

Muutoksia on myös TPS:n puolustuslinjassa. Oikeana pakkina pelaa Jonni Peräaho ja toppareina pienen tauon jälkeen Miro Tenho ja Rasmus Holma. Vasemmalla avaa tuore hankinta Zeljko Savic, joka on yleisemmin nähty topparina. Heikosti pelannut kapteeni Sami Rähmönen on pudotettu penkille ja Niklas Friberg puuttuu kokoonpanosta kokonaan.

Maalilla hääri totutusti kanadalainen Jonathan Viscosi. Keskikentän keskustassa avaavat pelikiellon jälkeen paluun tekevä Ben McKendry, Juho Montola ja Niklas Blomqvist.

Vierasjoukkue VPS:n kuuden ottelun tappioton putki katkesi viime viikonloppuna paikallispelissä SJK:ta vastaan. Päävalmentaja Petri Vuorinen on reagoinut tapahtumiin vaihtamalla ykkösvahtiaan, sillä tappiottoman putken aikana tolppien välissä pelannut Samu Volotinen saa tehdä tilaa virolaiselle Marko Meeritsille.

VPS ryhmittäytyy todennäköisesti 4–4–2-muotoon, jossa puolustuslinjan muodostavat vasemmalta lukien Aubrey David, Eero-Matti Auvinen, Timi Lahti ja Hindrek Ojamaa. Keskikentän laidoilla avaavat tehokkaasti koko kauden esiintyneet Sebastian Strandvall ja Juha Hakola.

Keskustan miehittävät savolaiset Aatu Laatikaisen ja Jerry Voutilaisen muodossa. Kärkimiehinä avaavat Samu Alanko ja brasilialainen Douglas Cae.

Ennen illan peliä TPS on sarjajumbona yhdessä PS Kemin kanssa 16 pisteellä. VPS puolestaan taistelee europaikoista ja tähän mennessä kerätyt 35 pistettä oikeuttavat viidenteen sijaan. Ottelu käynnistyy Kupittaan jalkapallostadionilla klo 18.30.