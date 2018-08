Erfan Zeneli löysi viimein seuran, palaa kasvattajaseuraansa Rovaniemelle

Jalkapalloilija Erfan Zeneli ja Rovaniemen Palloseura ovat solmineet loppukauden kattavan sopimuksen.

Zeneli, 31, aloitti jalkapallon RoPSissa muttei ole aikuisiällä edustanut kasvattajaseuraansa.

– Miesten jalkapalloliigaa on jäljellä enää 11 kierrosta. Tarvitsimme pelaajan, joka istuu välittömästi pelitapaamme. Erfan on tuttu pelaaja, hän tietää ja tuntee liigan, tietää meidän pelitapamme ja me tunnemme "Efun", RoPSin valmentaja Toni Koskela kommentoi.

Koskelalle Zeneli on tuttu HJK-vuosilta. Zeneli voitti HJK:n kanssa viisi Suomen mestaruutta ja juhli neljästi Suomen cupin voittoa.

Zenelin sopimus SJK:n kanssa päättyi kevättalvella, ja mies on ollut siitä lähtien ilman seuraa.

RoPS on liigassa tällä hetkellä toisena.