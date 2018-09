Jättipettymyksen kokenut TPK hakee lohtua porilaisista – katso Kuukauden ottelu suorana sunnuntai-iltana

Harri Ahola

Kausi 2018 ei ole mennyt TPK:lta odotusten mukaisesti. Kärkipäähän tavoitellut seura on tiukasti keskikastissa, kun Länsi-Suomen Kolmonen kaartaa loppusuoralle.

– Meillä ei ole halua nousta, koska se on taloudellisesti niin hankalaa. Tähtäsimme sijoille 2–4 ja nyt olemme kahdeksansia, mutta vielä on pelejä jäljellä. Jos ne menevät hyvin, niin voimme nousta sijoille 4–5, TPK:n päävalmentaja Timo Jalo toteaa.

Sunnuntaina vastaan Yläkentällä tulee pisteen turkulaisten perässä sarjataulukossa majaileva Toejoen Veikot. Joukkueiden ensimmäisessä kohtaamisessa Porissa TPK vei pisteet kasitietä etelään 2–1-voitollaan.

Nyt TOVE on vahvassa vireessä, sillä viidestä edellisestä pelistä se on kerännyt neljä voittoa ja yhden tasapelin. Niissä joukkue on päästänyt vain kaksi maalia.

TPK puolestaan lähtee otteluun katkera tappio niskassaan, sillä se hävisi sunnuntaina alasarjajoukkueiden Regions Cupin välierässä vantaalaiselle VJS:lle 0–2.

– Viime sunnuntaina oli kauden tärkein peli. Pelattiin upea ottelu ja oltiin parempia, mutta ei ollut onni mukana ja hävittiin. Saa nähdä, miten joukkue reagoi siihen, Jalo toteaa.

Vierasjoukkue TOVE:n avainpelaajia on keskikenttämies Sami Kirvesmäki, joka valittiin juuri Kolmosen elokuun Kuukauden pelaajaksi. Joukkueen selkeä maalitykki on puolestaan 11 osumaa latonut Kalle Marttila, joka on lohkon maalipörssin kärjessä.

Joukkueet ovat onnistuneet maalinteossa suunnilleen yhtä monesti, mutta TPK:ssa maalintekovastuu on jakautunut hieman tasaisemmin kahdeksan maalin Robert Nygårdin ja Marno Lastulan ollessa tehokkaimpia.

Porilaistenkin tavoite oli olla Kolmosen kärkipäässä, mutta kausi on osoittautunut myös heille yllättävän hankalaksi. Osittain kyse on lohkon tasosta.

– Uskon, että Länsi-Suomen Kolmonen on kaikkein kovin lohko Kolmosessa, Jalo näkee

TPK–TOVE

Turun Sanomien kuukauden ottelun selostaa Mikko Seppälä. Lähetys alkaa sunnuntaina klo 19.10 osoitteessa ts.fi.