Naisten jalkapallomaajoukkue kohtaa Espanjan ja Itävallan

Suomen naisten jalkapallomaajoukkueen toiveet MM-kisapaikasta ovat pelissä, kun Suomi kohtaa MM-karsinnan lohkovaiheen viimeisissä otteluissaan perjantaina Espanjan ja tiistaina Itävallan. Espanjan Suomi kohtaa Santanderissa ja Itävallan Wiener Neustadtissa.

Ennen kahta viimeistä ottelua Suomi on viiden joukkueen karsintalohkossaan kolmantena. Lohkokärki Espanja on Suomen tavoittamattomissa, mutta lohkokakkoseksi Suomi voi yhä kivuta. Karsintalohkoja on seitsemän, ja niiden neljä parasta lohkokakkosta pelaavat loka-marraskuussa viimeiset karsintapudotuspelit.

Suomi kohtasi sekä Espanjan että Itävallan aiemmin tänä vuonna MM-karsinnassa ja kärsi molemmissa otteluissa 0–2-tappion.