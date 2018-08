Bayern-pomo Hoeness: Boatengin siirtyminen PSG:hen fifty-fifty

Jalkapallon saksalaisjätti Bayern München saattaa lähiaikoina menettää luottopuolustajansa Jerome Boatengin, joka on yhdistetty huhuissa erityisesti Paris Saint-Germainiin mutta myös Manchester Unitediin.

Bayernin puheenjohtaja Uli Hoeness uskoo Boatengin siirtyvän PSG:hen, jos Boateng ylipäätään siirtyy mihinkään.

– Mahdollisuus PSG:hen siirtymiseen on fifty-fifty. Olemme iloisia, jos hän jää seuraamme. Hän on fantastinen pelaaja, Hoeness sanoi Sky Newsille. Boateng, 29, siirtyi Bayerniin vuonna 2011, voitti Mestarien liigan 2013 ja lisäksi hänellä on kuusi Bundesliigan mestaruutta.

Lisäksi Hoeness valotti keskikenttäpelaaja Sebastian Rudyn tilannetta. Rudyn on huhuttu siirtyvän Schalkeen tai Leipzigiin, vaikka hän saapui Bayerniin vain vuosi sitten. Pelaajasiirtojen takaraja Saksassa ja Ranskassa on 31. elokuuta.

– Hän haluaa pelata eikä koe saaneensa meillä tarpeeksi peliaikaa, Hoeness tuumi.