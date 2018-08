Hazard ei ole lähdössä Chelseasta tänä vuonna

Jalkapallon Englannin Valioliigan Chelsean belgialaistähti Eden Hazard huojensi seuran fanien mieliä, kun hän kertoi pysyvänsä seurassa – ainakin toistaiseksi. Hazardilla on sopimus Chelsean kanssa vuoteen 2020, mutta espanjalaisjätti Real Madrid on ollut kovasti miehen perään viime ajat.

– Lähdössä tänä vuonna? En lähde, Hazard jutteli ranskalaiselle radiokanavalle RMC:lle.

Ensi vuodesta mies ei sen kummemmin vakuuttele.

– Paljon on ollut puhetta. Siitä paljon on roskaa. Tällä hetkellä olen tyytyväinen. Sopimustani on jäljellä kaksi vuotta, katsotaan mitä tapahtuu.

Hazard oli kesän MM-lopputurnauksessa hyvässä vireessä Belgian voittaessa pronssia. Liigakausi on kuitenkin alkanut penkillä uuden valmentajan Maurizio Sarrin alaisuudessa. Lauantaina hän tuli vaihdosta ja järjesti 3–2-voittomaalin Arsenalista.