KuPS haki niukan 1–0-vierasvoiton turkulaisesta Interistä miesten jalkapalloliigassa. Ottelun ainoa osuma nähtiin 12. minuutilla, kun kuopiolaisten Lucas Rangel laukoi pallon rangaistuspotkusta verkon perukoille.

KuPS nousi voitollaan sarjataulukossa kolmanneksi. Joukkue on kerännyt 38 pistettä, kun ottelun vähemmän pelannut Honka on sen takana 37 pisteessä. Inter on kahdeksantena. KuPS on voittanut kolme viime peliään.