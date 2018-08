Rooney osui kahdesti MLS-liigan pelissä Portlandia vastaan

Wayne Rooney on aloittanut tehokkaasti uransa Pohjois-Amerikan MLS-jalkapalloliigassa. Evertonista DC Unitediin siirtynyt Rooney on pelannut MLS-liigassa seitsemän ottelua, joissa hän on onnistunut tekemään kolme maalia. Lisäksi hän on syöttänyt kolme osumaa.

– Rooney pelaa luotettavasti. Hän on joka hetki kiinni pelissä ja tekee jatkuvasti oikeita ratkaisuja, DC Unitedin valmentaja Ben Olsen kiitteli Washington Postille keskiviikon pelin jälkeen.

Rooney viimeisteli DC Unitedille kaksi maalia, kun se voitti Portland Timbersin 4–1. Yleisö antoi seisaaltaan suosionosoituksensa, kun hänet vedettiin kentältä vaihtoon pelin 86. minuutilla.

– Joukkue on ottanut minut hienosti vastaan, mikä on helpottanut sopeutumistani. Tunnemme toisemme koko ajan paremmin, ja opimme lisää jokaisessa harjoituksessa ja ottelussa, Rooney totesi.

Voitolla DC United nousi itälohkon viimeiseltä sijalta kolme sijaa kahdeksanneksi. Joukkue on kuuden pisteen päässä viimeisestä pudotuspelipaikasta.