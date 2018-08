Sterling Yateke TPS:n hyökkäykseen

Jalkapalloliigassa sarjapaikastaan taisteleva TPS on solminut kauden loppuun asti kestävän sopimuksen Keski-Afrikan Tasavallasta kotoisin oleva Sterling Yateken kanssa.

18-vuotias Yateke pystyy pelaamaan eri pelipaikoilla joukkueen hyökkäyspäässä. Hän ehti harjoitella kevätkaudella pari kuukautta RoPS:n vahvuudessa ennen Turkuun tuloaan.

Yateke on pelannut aiemmin urallaan Kamerunissa ja Keski-Afrikan Tasavallassa. Hän edusti kaudella 2016-17 Keski-Afrikan Tasavallan liigassa Rèal Combonia, jonka riveissä hän pelasi 23 ottelua ja viimeisteli 15 maalia. Kauden 2017-18 hän pelasi Kamerunin pääsarjassa Yong Sport of Bamendassa, jossa syntyi 23 ottelussa yhdeksän maalia.

Yateke on edustuskelpoinen pelaaja, kun TPS kohtaa perjantaina VPS:n kotonaan. Viiden ottelun tappioputkessa oleva TPS on koonnut 23 ottelusta 16 pistettä, ja se on tasapisteissä PS Kemin kanssa. Viimeisellä suoran säilyjän paikalla olevaan IFK Mariehamniin kaksikolla on eroa kaksi pistettä.

Viime viikolla TPS teki sopimukset serbialaispuolustaja Željko Savićin ja virolaishyökkääjä Albert Prosan kanssa.