Manchester Unitedin Paul Pogba kummastuttaa lausunnoillaan

Manchester Unitedin keskikenttäpelaaja Paul Pogban siirtohuhut eivät ota laantuakseen.

Pogba vei ManUn rangaistuspotkusta 1–0-johtoon perjantaina, kun kotijoukkue voitti Leicesterin 2–1 Valioliigan avauskierroksella. Hän toimi myös ManUn kapteenina.

Voiton jälkeen Pogba julkaisi Instagram-tilillään mystisen kuvatekstin.

– Annan aina parhaani faneille ja joukkuetovereilleni, vaikka ympärillä tapahtuisi mitä, ranskalaistähti kirjoitti.

Myös Pogban tuoreimmat lausunnot herättävät ihmetystä.

– Jos et ole onnellinen, et voi antaa parastasi. On asioita, joista en voi puhua, tai minua sakotetaan, Pogba sanoi BBC:lle.

– Nautin edelleen jalkapallon pelaamisesta, mutta kuten sanoin, jos olo on mukava ja itsevarma, kaikki on helpompaa, Pogba jatkoi.

Pogba on yhdistetty kesällä esimerkiksi Barcelonaan.