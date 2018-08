Jose Mourinho hurjana voitosta huolimatta: "Unohda nimi, historia ja paita, jokainen ottelu on hankala"

Englannin Valioliiga käynnistyi perjantaina Manchester Unitedin ja Leicesterin välisellä kohtaamisella. Pisteet jäivät Old Traffordille, kun ManU oli parempi lukemin 2–1.

Voitosta huolimatta ManUn päävalmentajalla Jose Mourinholla riitti huolia. Hän toivoi saavansa seuraan vielä keskuspuolustajan, mutta joutui pettymään.

– Minulla oli suunnitelmani useiden kuukausien ajan. Siirtoikkunan sulkeuduttua löysin itseni tilanteesta, johon en koskaan kuvitellut joutuvani. Mielestäni jalkapallo on muuttumassa ja meitä managereita pitäisi alkaa nimittää päävalmentajiksi. Tämä on viimeinen kerta, kun puhun asiasta, Mourinho jyrisi ottelun jälkeen The Guardianin mukaan. Mourinhon ja seurajohdon välejä on kuvailtu huonoiksi.

– Pelasimme joukkuetta vastaan, joka on investoinut enemmän kuin me. He ovat käyttäneet enemmän rahaa kuin me. Meidän täytyy Valioliigassa tottua siihen, että joukkueet ovat yhtä laadukkaita kuin me. Unohda nimi, historia ja paita, jokainen ottelu on hankala, Mourinho jatkoi.

Kaikesta huolimatta Mourinho ylisti myös pelaajiaan.

– (Paul) Pogba oli hirviö. Luulimme, että hän pystyisi pelaamaan 60 minuuttia, mutta hän kykenikin 80 minuuttiin.

Pogba palasi joukkueen vahvuuteen vasta maanantaina. Hän iski ManUn 1–0-osuman.

Myös 2–0-osumasta vastannut puolustaja Luke Shaw sai päävalmentajalta kiitosta.

– Hänen suorituksensa oli täydellinen, vaikka maalia ei laskettaisi mukaan.