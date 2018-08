Lionel Messistä Barcelonan uusi kapteeni

Hyökkääjätähti Lionel Messi on espanjalaisen jalkapallojätti Barcelonan uusi kapteeni. Messi korvaa kapteenina Andres Iniestan, joka siirtyi viime kauden jälkeen Japaniin.

Messi, 31, on pelannut Barcelonan edustusjoukkueessa vuodesta 2005. Argentiinalainen on seuran kaikkien aikojen paras maalintekijä. Messi on voittanut Barcelona-vuosinaan maailman parhaan pelaajan tittelin viidesti.

Barcelonan varakapteeneina alkavalla kaudella toimivat keskikenttäpelaaja Sergio Busquets ja toppari Gerard Pique.

Messi johdattaa kapteenina Barcelonan kentälle sunnuntaina Espanjan Supercupin finaalissa Sevillaa vastaan. Tänä vuonna yksiosaisena käytävä ottelu pelataan Marokon Tangerissa.