TPS:n johto suli kahdesti

KuPS–TPS 3–2

Juha Koljonen

Turun Sanomat, Kuopio

JALKAPALLO Sarjapaikasta taisteleva TPS tuli mitalikamppailussa vielä olevan KuPS:n vieraaksi ennakkoluulottomasti. Raitapaidat iskivät ottelun avausmaalin ja johtivat ottelua avausjaksolla kahdesti, mutta molemmilla kerroilla kotijoukkue KuPS kuittasi vieraiden johtoaseman käytännössä seuraavasta hyökkäyksestä.

Toisella puoliajalla KuPS nosti linjojaan ylöspäin, lisäsi hieman prässiä ja sai pelistä otetta. Hallinta tuotti myös tulosta, kun vaihdosta sisään tullut Ats Purje laukoi voittomaalin. Virolaishyökkääjä hassutti Rasmus Holman ja sijoitti pallon varmasti takanurkkaan.

– Tulos jäi vaillinaiseksi. Se on toistunut niin monta kertaa, että siihen alkaa väsyä. Tavallaan meidän peli on ihan kunnossa ja luodaan maalipaikkoja, mutta boksipelaaminen oli tänään ihan syvältä, TPS-käskijä Mika Laurikainen harmitteli.

TPS ei myynyt itseään halvalla. Avausjaksolla vierailijat hallitsivat peliä. Etenkin avausvartti oli TPS:ltä vahva. Joukkue kontrolloi palloa ja se toi myös avausmaalin, kun Elias Ahde ampui vastaiskun päätteeksi pelivälineen maaliin.

KuPS kuittasi vierailijoiden johdon heti seuraavalla minuutilla, kun Juho Mäkelä pääsi lähietäisyydeltä iskemään pallon ohi Jonathan Viscosin. Molempien joukkueiden avausmaalit syntyivät heti ensimmäisellä laukauksella.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Juuri ennen taukoa TPS karkasi uudestaan johtoon. Pallo pomppi oikean laidan keskityksestä Riku Sjöroosille, jonka komea veto painui oikeaan ylänurkkaan. Tällä kertaa johto ei kestänyt edes avausosuman vertaa, sillä heti vastaiskusta Rasmus Karjalainen tasasi puntit.

– Tehtiin pari maalia, mutta kaksi kertaa päästettiin vastustaja tasoihin. Siinä ei voi muuta kuin katsoa peiliin. Pelattiin hyvin, mutta ei pinnoja, joten aika tuttu laulu, totesi pettynyt Sami Rähmönen taiston jälkeen.

Jos oli avausjakso vieraiden hallintaa, oli toinen puolikas kotijoukkueelta vahva. Juuri ennen voittomaalia pallo pyöri useampaan kertaan vierailijoiden maalialueella, mutta niin Rähmönen, Niklas Friberg kuin Ben McKendrykin olivat oikeaan aikaan pallon edessä.

KuPS:n johtomaalin jälkeen TPS sai pallon hallinnan, mutta yritykset olivat vaisuja. Varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla Juho Montolalle kuitenkin avautui paikka tasoitusosumaan, mutta Otso Virtanen KuPS-maalilla venyi pallon tielle.

– Ei ollut helppo, mutta tosi huono peli meiltä. Yleensä olen täällä lehdistötilaisuudessa todennut, että pelattiin hyvin, mutta silti hävittiin, mutta nyt voi sanoa ihan toisinpäin, arvioi KuPS:n päävalmentaja Jani Honkavaara pelin jälkeen.

PS Kemin venyttyä Lahdessa tasapeliin ovat TPS ja Kemi sarjan hännillä tasapisteissä. Sarjapaikan turvaamiseksi Turussa kaavaillaan pelaajahankintoja.

– Neuvottelut ovat käynnissä, ja kyllä me joukkuetta täydennetään. Kova pesti tämä on ollut, mutta kolmatta kertaa en enää joukkuetta jalkapalloliigaan nosta, joten nyt on parempi pysyä täällä, Laurikainen summasi.

Lisäharmia Palloseuralle tuli lisäajalla, kun ottelussa kierroksilla käynyt McKendry sai suunsoitosta toisen varoituksen ja ajettiin kentältä ulos. Pelikieltoa on siis luvassa.