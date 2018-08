Kliininen Källman venytti Interin voittoputken neljään

Ilkka Lappi

JALKAPALLO Inter otti neljännen peräkkäisen voittonsa, kun se kaatoi IFK Mariehamnin Kupittaalla 3–0 (1–0). Ottelun suurimmaksi sankariksi nousi Benjamin Källman, joka taituroi puhtaan hattutempun. Voitto nosti Interin 29 pisteeseen.

Ensimmäisen maalinsa Källman iski jo kuuden minuutin jälkeen. Mika Mäkitalo syötti pallon Källmanille, joka rangaistusalueella kääntyi pienessä tilassa ja laukoi pallon takanurkkaan ohi IFK-maalivahti Igor Levchenkon.

Vaikka numerot ottelun jälkeen olivat selvät, voitto ei tullut helpolla. Avausjaksolla IFK Mariehamn sai pallon kolme kertaa maalipuihin. Kaksi kertaa asialla oli Robin Sid ja kerran Keaton Isaksson. Paikat syntyivät Interin omista pienistä virheistä.

– Ensimmäisellä jaksolla meillä oli onnea. Maarianhamina prässäsi korkealta, mikä oli pieni yllätys meille, tuumi Interin päävalmentaja John Allen.

– Missään nimessä ei ollut helppo peli. Tarvitsimme ensimmäisellä puoliajalla onneakin, mutta ehkä olemme siinä tilanteessa, että ollaan onni ansaittu, täydensi kolmannen peräkkäisen nollapelinsä Interin maalilla torjunut Jere Koponen.

Avausjakson ajan näyttikin siltä, että ottelusta tulee perinteiden mukaisesti tiukka ja vähämaalinen taisto. Toisella jaksolla Inter sai paremmin otteen pallollisesta pelistä. Yksi syy tälle oli Interin viiden pelaajan keskikenttä, joka pystyi tarjoamaan tuen lähelle pallollista pelaajaa.

– Toisella jaksolla olimme yhtenäinen joukkue. Pelasimme tasapainoisesti, kombinaatiopelimme oli hyvää ja hyödynsimme kentän leveyttä. Toinen jakso oli pelillisesti sellainen, jota haluan meiltä nähdä, Allen mietti.

Kruununa Interin vahvalla toisella jaksolla oli Källmanin upeat maalit. Molempiin syötön tarjoili Inter-kapteeni Timo Furuholm.

Tunnin kohdalla Furuholm keskitti oikealta laidalta maata pitkin. Källman laittoi jalan väliin ja ohjasi komeasti yhdellä kosketuksella pallon vieraiden maaliin.

Interin toinen maali muodostui vedenjakajaksi. Kotijoukkue pelasi tasapainoisesti ja tiiviisti, eikä Mariehamn saanut missään vaiheessa toista jaksoa kovin vaarallisia paikkoja Interin maalille.

– Maalilla on tällä hetkellä kiva pelata, kun kymmenen pelaajaa edessä tekee koko ajan töitä. Puolustamisen kanssa on tehty treeneissä paljon hommia ja se toimii nyt. Vieläkin on viilaamisen varaa, mutta kun puolustaminen toimii, meillä on mahdollisuus voittaa joka pelissä, iloitsi Koponen.

– Toisen maalin jälkeen pelistä tuli meille todella vaikea. Avausjakso oli meiltä hyvä. Siinä oli maalipaikkoja meillä, mutta 3–0 oli ansaittu lopputulos, myönsi puolestaan IFK Mariehamnin päävalmentaja Peter Lundberg.

Hattutemppunsa Källman täydensi illan komeimmalla maalilla, joka oli lähes toisinto edellisestä maalista. Tällä kertaa Furuholm keskitti ilmasta ja Källman jatkoi vaikeasta asennosta yhdellä kosketuksella pallon yli IFK-maalivahti Levchenkon.

Kolmen maalinsa myötä Källman nosti koko kauden maalisaldonsa jo kahdeksaan. Seuraavan kerran Källmanilla on mahdollisuus lisätä maalisaldoaan 12. elokuuta, jolloin Inter kohtaa vieraissa FC Lahden. Seuraava Interin kotiottelu on 18. elokuuta, jolloin KuPS saapuu Kupittaalle.