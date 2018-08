Inter jatkoi pelaajasopimuksia

Jalkapalloliigassa pelaava Turun Inter on käyttänyt neljän pelaajansa ensi kautta koskevat optiot. Arttu Hoskonen, Daniel Kamy, Mikko Kuningas ja Lassi Viholainen jatkavat seurassa kauden 2019.

Laitapakin ja topparin paikalla pelaava Hoskonen ja keskikentän keskustan Kuningas ovat olleet Interin avauskokoonpanon vakionimiä tällä kaudella. Kamerunilaisranskalainen Kamy on noussut alkukauden loukkaantumisesta toivuttuaan avaukseen keskuspuolustajan paikalle. Myös Viholainen on viime peleissä useasti viilettänyt oikealla laidalla.

– Halusimme ehdottomasti käyttää näiden nuorten pelaajien optiot, koska jokainen heistä on pelannut tällä kaudella hyvin jokaisen kohdalla on tapahtunut kehittymistä heidän saatuaan vastuuta kentällä. Näiden lisäksi seuralla on käytettävissään muiden pelaajien optioita, joiden käyttämisestä ei ole vielä tehty päätöksiä, kertoo Interin tekninen johtaja Vesa Mäki seuran sivuilla.