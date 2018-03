AC Milanin pääsiäismunien sisältä löytyy Gattuson jatkosopimus

Jalkapallon Italian Serie A:ssa pelaava AC Milan on vahvistanut, että valmentaja Gennaro Gattuso palkitaan pääsiäisenä uudella sopimuksella. Gattuso nostettiin marraskuussa seuran nuorisojoukkueen valmentajan paikalta edustusjoukkueen valmentajaksi.

Gattuso sai joukkueen pelin kulkemaan. AC Milan on nyt kiinni paikassa Eurooppa-liigaan ja elättelee toiveita Mestarien liigaan pääsemisestä.

– Kun avaamme pääsiäismuniamme, löydämme niiden sisältä Gennaro Gattuson uuden sopimuksen, AC Milanin urheilujohtaja Massimiliano Mirabelli kertoi toimittajille.

Gattuso on valmentanut edustusjoukkuetta nuorisojoukkueen valmentajan palkalla eli 120 000 eurolla, mikä on pienin päävalmentajan palkka Serie A:ssa. Gazzetta Dello Sportin mukaan uuden sopimuksen arvo on noin kaksi miljoonaa euroa kaudessa. Gattuso pelasi AC Milanissa vuosina 1999–2012.