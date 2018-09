Tahvanainen ja Palmi tykittivät Susijengin voittoon Latviasta

Tampereen Pyrinnöstä ponnistava Topias Palmi löi alkutahdit heittämällä 13 pistettä avausneljänneksellä ja vasta 18-vuotias HNMKY-kasvatti Ville Tahvanainen oli silkkaa liekkiä loppuhetkillä, kun Suomen koripallomaajoukkue jatkoi voittoputkeaan kaatamalla Latvian Riiassa 84–86 (42–49).

Valokeila siirtyi kesäkuun viimeinen päivä 18 vuotta täyttäneeseen ja viikko sitten ensimmäisen miesten maaottelunsa pelanneeseen Ville Tahvanaiseen kolmannen jakson puolivälissä, kun jengin peliä johtanut Jamar Wilson (0/2/8 syöttöä) joutui kolhun seurauksena pelin tiimellyksestä sivuun.

Susijengi-debyytissään Tahvanainen jäi pisteittä, mutta Riian riehakkaassa perjantai-illassa Helsingin NMKY:n kasvatti ei ujostellut – 24 pistettä, joista kuusi ratkaisevaa pelin viimeisen minuutin ja 24 sekunnin aikana Olympiakosissa Euroliigaa pelaavan Janis Strelnieksin vartioinnissa.

Kun Tahvanainen upotti 1–1-tilanteesta heittämällään röyhkeällä kolmosella Susijengin 77-83-johtoon vain 46 sekuntia ennen loppua, jopa kaiken nähnyt päävalmentaja Henrik Dettmann intoutui riehakkaisiin brassituuletuksiin.

– Ihan huikeat fiilikset, mutta ennen kaikkea siitä, että saatiin vierasvoitto tiukassa matsissa, Tahvanainen puhalteli ottelun jälkeen Koripalloliiton tiedotteen mukaan.

– Jos valmentaja antaa luottamusta peliminuuttien muodossa, pelaajan on osoitettava olevansa luottamuksen arvoinen ja annettava kaikkensa kentälle.

Jos pelin loppumetreillä otsikoihin nousi Ville Tahvanainen, oli ottelun alku puolestaan silkkaa Topias Palmi show’ta.

Neljännen miesten maaottelunsa pelannut ”Tasanteen kanuuna” nautiskeli avausneljänneksellä hulppeat 13 pistettä, kun Susijengi petasi itselleen kymmenen pisteen johdon, jota Latvia ei saanut koko ottelun aikana kurottua umpeen. Palmi keräsi 28 peliminuutissa 18 pistettä.

– Lähdimme keskittymään omaan tekemiseen kuten kahdessa aikaisemmassakin maaottelussa, ja siitä seurasi hyvää. Meillä on hyvä pelisysteemi, jolla pystymme tuottamaan vastustajalle kaikennäköisiä ongelmia, Palmi kuittasi oman osuutensa.

Ja kuten aiemminkin tänä kesänä, Susijengi antoi osviittaa pelaajamateriaalinsa leveydestä.

Mainos (Teksti jatkuu alla)

Antti Kanervo (9/1) hiipi jälleen skriinien takaa heittopaikkoihin ja upotti kolme kolmostaan mitä tärkeimmillä hetkillä aina Latvian päästessä tuntumaan. Koripalloilevan Murphyn veljessarjan keskimmäinen, 206-senttinen Alex Murphy (10/3), puolestaan häikäisi monipuolisuudellaan puolustamalla kaikkia pelipaikkoja pelinrakentajasta isoon laituriin, ratkaisemalla läheltä ja kaukaa – ja tuomalla jopa palloa ylös.

Pelin viimeisillä sekunneilla Murphyn sivurajasyöttö ei löytänyt Topias Palmia, mutta Murphy hyvitti syöttöhassinsa paimentamalla Latvian päätöshyökkäyksessä kotijoukkueen ykköspyssyn Janis Strelnieksin (18/3/4 syöttöä) huonoon heittopaikkaan.

Tuukka Kotti (3/3) väläytteli vanhaa pelituntumaansa ensimmäisessä maaottelussaan sitten helmikuun, Matti Nuutinen (5/3/4 riistoa) toi kovuutta kentälle ja Tahvanaisen tavoin 2000-luvulla syntynyt Mikael Jantunen (9/6) laittoi taas kerran kroppansa likoon joukkueen edestä ja etsiytyi kerta toisensa jälkeen mystisesti sinne, missä pallokin liikkui.

Apuvalmennuskaartin luottomies Lassi Tuovi oli yhtä hikeä ja hymyä taiston tauottua. Sinivalkoiset pysyivät kuskin paikalla läpi pelin, eikä edes Wilsonin kolhu saanut peliotetta herpaantumaan.

– Taas saatiin peliämme kehitettyä. Muutimme kokoonpanoja ja viisikoita jälleen kerran ja penkiltä tuli aina tuoretta jalkaa kentälle, jotta pystyimme pitämään vaihdot lyhyinä ja intensiteetin korkealla. Ensi viikolla saadaan taas muutama jätkä lisää, Tuovi hehkui.

Ville Tahvanaisen ja Topias Palmin show sai Tuovin pyörittelemään päätään.

– Kiitettävät paperit. Siellä oli Olympiakosin miehet Janis Timma ja Janis Strelnieks vastassa, ja suoritus oli tällainen. Ei tuota parempaa voi pyytää.

Kotiinpaluun jälkeen Susijengi aloittaa valmistautumisensa ensi torstain jatkokarsintaotteluunsa Bosnia-Hertsegovinaa vastaan.

– Pelimme on kehittynyt, terveystilanteemme on hyvä ja olemme kaiken lisäksi voittaneet otteluita, mikä on tärkeä elementti. Olemme aikataulussa, Tuovi summasi.

– Kerätään halli täyteen, yleisö pitää hirveää mökää ja kaadetaan Bosnia yhdessä, niin ollaan taas askel lähempänä Kiinan MM-kisoja, päätti Topias Palmi.