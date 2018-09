Emil Ruusuvuori iski uransa kolmannen ITF-turnausvoiton

Suomen 19-vuotias Emil Ruusuvuori otti uransa kolmannen ITF-turnauksen kaksinpelin turnausvoiton myöhään lauantai-iltana Italian Piombinossa, Tennisliitto kertoi internetsivuillaan.

Kovilla kentillä pelatussa 15 000 dollarin ITF-turnauksessa Ruusuvuori (ATP-439) oli erittäin vakuuttavassa vireessä alusta loppuun asti. Suomalainen eteni loppuotteluun ilman erätappioita. Ykköseksi sijoitettu Ruusuvuori kukisti puolivälierässä viidenneksi sijoitetun Luca Giacominin (ATP-594) 6–3, 6–4 ja välierässä kolmanneksi sijoitetun Francesco Vilardon (ATP-523) 6–3, 6–2.

Loppuottelussa vastaan asettui seitsemänneksi sijoitettu saksalainen Sami Reinwein (ATP-791). 26-vuotias saksalainen oli myös edennyt loppuotteluun ilman erätappioita.

Ruusuvuori kertoi välierävoittonsa jälkeen tykkäävänsä turnauksen erittäin nopeista kentistä, ja se näkyi myös lauantaisessa finaalissa. Nuori tennislupaus oli alusta alkaen kuskin paikalla ja onnistui pitämään ottelun hallussaan vahvojen peruslyöntiensä turvin.

Lopulta Ruusuvuori pääsi juhlimaan turnausvoittoa erin 6–1, 6–2. Loppuottelu kesti vain tasan tunnin.

Kaksinpelin turnausvoitto on Ruusuvuoren uran kolmas ITF-tasolla. Aiemmat voitot tulivat niin ikään kovilla kentillä tämän vuoden touko-kesäkuun vaihteessa Espanjassa ja viime marraskuussa Talin Tenniskeskuksella Helsingissä. Myös nelinpelissä suomalaisella on kolme turnausvoittoa, joista jokainen on tullut tämän vuoden aikana.

Turnausvoitto nostaa Ruusuvuoren hänen uransa korkeimpaan sijoitukseen maailmanlistalla. Hän tulee nousemaan 400 parhaan joukkoon reilun viikon päästä julkaistavalla listalla.