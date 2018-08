Robert Taylor jatkaa jalkapallouraansa Norjassa

Suomalaisjalkapalloilija Robert Taylor on tehnyt vuoteen 2021 ulottuvan sopimuksen norjalaisseura Tromsö IL:n kanssa. Keskikenttäpelaaja on pelannut tällä kaudella Tromsön riveissä lainalla ruotsalaisesta AIK:sta, mutta nyt siirrosta tulee pysyvä.

Tromssalaisseura kertoi Taylorin, 23, sopimuksesta perjantaina kotisivuillaan.

– Ei ole ollut salaisuus, että olemme halunneet saada Robertin pitkällä sopimuksella itsellemme hänen tämän kauden esitystensä takia, urheilujohtaja Svein Morten Johansen sanoi.

Taylor on pelannut tällä kaudella Norjan liigassa 17 ottelussa, joissa hän on tehnyt kaksi maalia. Tromsö on sarjassa kymmenentenä. Joukkuetta valmentaa suomalainen Simo Valakari.

Taylor debytoi miesten maajoukkueessa viime vuoden alussa. Hän on mukana Suomen miehistössä, joka kohtaa Kansojen liigassa ensi viikolla Unkarin ja sitä seuraavalla viikolla Viron.