Siperia opettaa – Jokereitakin

Reijo Suikki

Helsingin areenan seinällä roikkuu iso mainoslakana: "Siperia opettaa!" Tarunhohtoinen ja pelätty Siperia on opettanut Jokereille ainakin sen, että kevään playoff-ottelut päättyvät viimeistään toiselle karsintakierrokselle. Viime kauden runkosarjan kolmas sijakaan ei kantanut uuteen ennätykseen.

Narripaidoilla alkaa maanantaina viides yritys päästä käsiksi 18-kiloiseen Gagarin-kannuun. Kotiavauksessa vastassa on Jussi Tapolan valmentama Kiinan Red Star Kunlun.

– KHL on kova sarja, jossa on vaikea menestyä. Viisi vuotta sitten kysymys oli aikaeroista, matkustamisesta ja elämisestä Venäjällä. Niistä ei tarvitse enää olla huolissaan, vastaa Jokerien general manager Jari Kurri, 58, kysymykseen, mitä Siperia on opettanut.

Samaan hengenvetoon Kurri lisää, että joukkuetta on rakennettu uskomaan menestykseen. SKA, TsSKA ja monet suurseurat ovat kaatuneet useampaan kertaan.

Kurri ja hän apurinsa Janne Vuorinen rakentavat joukkuetta annettujen raharaamien puitteissa. Pelaajabudjetti on pyörinyt noin kymmenessä miljoonassa eurossa.

– Budjetti on jaettava järkevästi. Tarvitaan esimerkiksi kaksi hyvää maalivahtia, yhdellä hyvällä ei pärjää. Meiltä puuttuu maailmanluokan stara, koska siihen ei löydy rahaa.

Kurri ei halua puhua ykköskentästä vaan siitä, että on oltava kärkiosaamista. Taitoa, kovuutta, jäähyntappajia ja roolitusta eri tehtäviin.

Kysymykseen, maksetaanko pelaajille liikaa, kiekkopomo vastaa diplomaattisesti:

– Riippuu keneltä kysyy!

Jokerien ja SKA:n taustalla ja omistajina ovat samat venäläistahot.

– Käytännön yhteistyötä ei ole, mutta muuten asiat Gennadi Timtshenkon ja Roman Rotenbergin kanssa toimivat hyvin. Romanin kanssa puhun useammin. Gennadin tapaan veteraaniotteluissa ja KHL:n kokouksissa. Asioiden hoidossa heistä on kuitenkin paljon apua. Kyllä he meistä välittävät ja toivovat menestystä.

Jokerien brändi rankattiin 2018 KHL:n kakkoseksi.

– Vaikea kuvitella KHL:ää ilman Jokereita. Jokerit on saanut käyttöönsä myös Jokerit-brändin maailmanlaajuiset käyttöoikeudet, taustoittaa toimitusjohtaja Jukka Kohonen.

SM-liigaseurat KHL-sopimuksellaan suututtanut Jokerit harmittelee pitkäksi venyvää välirikkoa. Jokerit ja suomalaiset liigaseurat eivät pelaa harjoitusotteluja keskenään, eikä pelaajavaihtoa harrasteta kesken kauden. Kannattaisiko istua neuvottelupöytään?

– Tilanne on surkuhupaisa, ainakin pelaajat kärsivät. Pelaamme Suomessa harjoitusotteluja vain KHL-seuroja vastaan. Luulisi, että ottelut liigaseurojen kanssa kiinnostaisivat, ja niistä saisi myös katsomotuloja, Kurri ihmettelee.

Onko julkisuuden huhuissa perää, että Kurri ja Teemu Selänne olisivat tulevia Jokerien omistajia? Olisiko Kurrin käyntikorttiin vaihtumassa GM:n tilalle omistaja?

– Ei ole käyty mitään neuvotteluja. Hjallis (Harkimo) neuvottelee ne asiat. Tästä ei ole mitään uutisoitavaa, Kurri toppuuttelee.